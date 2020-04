Coronavirus: in forte crescita le vendite digitali e il gaming online su tutte le piattaforme

L’attuale situazione molto delicata che stiamo vivendo, causata dall’epidemia di Coronavirus, non sembra stia intaccando eccessivamente l’industria videoludica e il suo mercato. Nonostante questo, quasi tutti gli eventi e le fiere del settore sono state annullate, ma grazie al web diverse compagnie si sono già roganizzate per proporre degli eventi digitali nel corso dell’anno. Oltre a ciò, sia le sessioni di gioco online che le vendite attraverso gli store digitali sono in forte aumento in tutto il mondo.

Ciò è stato fatto notare da un recente articolo pubblicato dalla redazione dal The Hollywood Report, il quale mette in luce i numeri e le percentuali protagoniste della crescita che il settore videoludico sta vivendo, almeno in termini di gioco online e vendite digitali. Questo accade proprio “grazie” al Coronavirus, che sta costringendo una grande fetta di popolazione mondiale a rimanre nelle proprie abitazioni per un lungo ed indeterminato periodo di tempo.

Già nelle scorse settimane è stato registrato un picco da record di giocatori connessi su Steam, ed oltre a ciò anche il tempo passato a giocare sta crescendo costantemente. Negli USA per esempio, la percentuale ha raggiunto il 45%, e gli stati che seguono a ruota sono: Francia con il 38%, Gran Bretagna con il 29% e la Germania che ha raggiunto un tondo 20%. Aumentato anche il tempo tarascorso dai videogiocatori in sessioni online, sia in compagnia di amici che all’interno di sessioni multigiocatore in solitaria.

Infine, anche la vendite dei titoli all’interno degli store digitali stanno ottenendo un vero e proprio boom su tutte le piattaforme. Questo ovviamente è causato dall’impossibilità di acquistare videogiochi in negozio. Come state impegnando il vostro tempo nelle vostre abitazioni? Avete avuto la possibilità di fare qualche recupero particolare?