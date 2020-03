Coronavirus: NBA sospesa, i giocatori vanno in streaming

L’emergenza Coronavirus sta attanagliando tutto il mondo. Ormai l’epidemia si è estesa e situazioni come quella italiana, si stanno verificando ovunque. Con i primi casi in territorio americano, la lega NBA ha deciso di sospendere fino a nuovo ordine il campionato, consigliando inoltre ai giocatori di mettersi in quarantena volontaria per evitare contagi. Il tutto prima ancora che Trump decidesse di intervenire e decretare ufficialmente lo stato di emergenza in tutto il paese. La scelta dell’NBA è sicuramente una scelta saggia, coraggiosa e che è andata anche contro quella presa da altri sport, come il calcio.

Non sarà stata sicuramente una scelta facile per i vertici, soprattutto se si pensa a quanti introiti economici si possano perdere stoppando tutti gli eventi. Per affrontare il problema, i giocatori stanno cercando tanti diversivi per passare il tempo in casa ma sopratutto per distrarsi dalla situazione e non pensare sempre all’emergenza in corso. Molti atleti dell’NBA si sono dati ovviamente al mondo dei videogiochi. Non è infatti una sorpresa che molti di essi siano dei videogiocatori incalliti. Quello che sorprende però, è il fatto che alcuni si stiano dedicando allo streaming.

Per fare un esempio, i Phoenix Suns e i Dallas Mavericks, hanno replicato online un loro incontro previsto per questa settimana giocandolo interamente su NBA 2K20. Il tutto ovviamente è stato mandato in streaming su Twitch lo scorso venerdì. Non solo però, molti altri giocatori stanno prendendo questa strada, anche semplicemente per rimanere in contatto con i loro fans, dato la loro assenza sul campo. Ad esempio Josh Hart, De’Aaron Fox e Trae Young hanno iniziato a giocare e a streammare su Twitch molti titoli diversi, tra cui Call of Duty e Fortnite. Non si tratterà sicuramente di grossi titoli d’impatto, ma questa è una bella iniziativa da parte dei campioni dell’NBA per far passare il tempo anche ai loro fans che li seguono da casa, durante la quarantena da Coronavirus.

Non è assolutamente un periodo florido per quanto riguarda gli eventi nel mondo videoludico, le piattaforme che però ne stanno giovando sono sicuramente quelle di steaming come Twitch. In molti infatti sono quelli che hanno iniziato a fare dirette per tenersi in contatto con il proprio pubblico. Inoltre chi fa già di mestiere lo streamer, sta notando un grosso incremento della visibilità.