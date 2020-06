Coronavirus Quarantine Simulator, poteva mancare un simulatore di quarantena?

Ormai nel mondo dei videogiochi vediamo simulatori di ogni tipo – in parte il tutto è partito dallo strampalato Goat Simulator – di conseguenza non sorprende che alcuni sviluppatori si siano “impegnati” nello sviluppare Coronavirus Quarantine Simulator, un simulatore di “quarantena” ispirato al lockdown che abbiamo dovuto affrontare in questi ultimi mesi.

Ci teniamo a sottolineare che il team composto da Fancy + Punk sviluppa simulatori provocatori o ironici come Balconing Simulator – un titolo in cui l’obiettivo è lanciarsi dal balcone per centrare una piscina – non esattamente qualcosa di estremamente elogiabile o indimenticabili, di conseguenza non ponetevi tante domande sull’obbiettivo degli stessi sviluppatori.

A dire il vero, Coronavirus Quarantine Simulator, è un prodotto che quantomeno prova a ricordare a tutti le regole principali da seguire durante i prossimi mesi: lavarsi le mani, non toccarsi il viso, usare la mascherina e altre cose, tra cui le tecniche per andare far la spesa o per bilanciare lo stile di vita. Non è da prendere, quindi, come il precedente lavoro del team basato appositamente per prendere in giro i classici simulatori.

Questo “simulatore” uscirà il 16 giugno 2020 su PC Steam, non è ancora chiaro il prezzo ufficiale, ma è probabile che il gioco non si discosterà più di tanto dal prezzo di Balconing Simulator.

Su Youtube il trailer di gioco non è stato propriamente accolto positivamente con i like, molti nei forum lo hanno persino definito di “cattivo gusto” rispetto a tutto quello stiamo vivendo. Noi abbiamo comunque voluto riportarvi la notizia, ma lasciamo a voi eventuali opinioni in merito su questa esperienza in arrivo su PC. Sottolineiamo che rimane un prodotto d’intrattenimento voluto per essere “ironico” e per sdrammatizzare questo tremendo periodo dell’anno. Fateci sapere che cosa ne pensate nello spazio riservato ai commenti, così da discuterne insieme e capire se tutto ciò risulti davvero “irrispettoso”.