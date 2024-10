Craig Duncan di Rare è il nuovo capo di Xbox Game Studios

L'amministratore delegato di Xbox Game Studios, Alan Hartman, si ritirerà dall'azienda alla fine di novembre. Craig Duncan, attuale capo di Rare, prenderà il suo posto alla guida degli studi first-party di Microsoft.

Hartman lascia Microsoft dopo una lunga carriera iniziata nel 1988. È noto soprattutto per aver diretto Turn 10 e la serie Forza dal 2005, oltre ad aver lavorato su franchise di successo come Age of Empires e Fable. Il suo successore Duncan ha guidato Rare per 14 anni, supervisionando i titoli Kinect e il lancio del gioco live service Sea of Thieves (acquistabile su Amazon), che ha raggiunto oltre 40 milioni di giocatori dal 2018.

Nel suo nuovo ruolo, Duncan sarà responsabile di importanti studi Xbox come HaloStudios (Halo), The Coalition (Gears), Playground Games (Forza Horizon), Obsidian, Ninja Theory e molti altri. Riporterà direttamente a Matt Booty, presidente di Game Content and Studios di Microsoft.

Rare sarà co-guidata da Joe Neate e Jim Horth.

Joe Neate, in Rare dal 2013, è stato produttore esecutivo di Sea of Thieves. Jim Horth lavora nello studio da oltre 20 anni ricoprendo vari ruoli, più recentemente quello di direttore.

Il saluto di Matt Booty

In una email allo staff, Matt Booty ha elogiato la carriera di Hartman: "È stata caratterizzata da innovazione, dedizione e una passione incrollabile per il gaming". Ha sottolineato i suoi contributi alla serie Forza e agli sforzi per migliorare l'accessibilità nel settore.

Riguardo Duncan, Booty ha dichiarato: "Nel suo nuovo ruolo, Craig continuerà a concentrarsi sull'aiutare i nostri studi a fornire esperienze di gioco di alta qualità e differenziate che possano crescere in franchise di successo e raggiungere più giocatori investendo in nuove IP".

Il cambio ai vertici di Xbox Game Studios arriva in un momento chiave, con l'uscita di diversi titoli importanti prevista nei prossimi mesi, tra cui Avowed, South of Midnight e il nuovo Fable.