Crash Team Racing Nitro-Fueled: Spyro diventa uno dei personaggi giocabili

Crash Team Racing Nitro-Fueled introduce un nuovo Grand Prix a tema Spyro: il draghetto viola, insieme ai propri amici, è ora parte della gara!

L’amatissimo Crash Team Racing Nitro-Fueled si aggiorna con un nuovo Grand Prix chiamato “Spyro & Friends“. Come è facile intuire, quindi, è ora disponibile Spyro come nuovo personaggio giocabile, al quale sia aggiungono tutta una serie di altri protagonisti del gioco del draghetto viola.

All’interno di Crash Team Racing Nitro-Fueled troveremo infatti Hunter e Gnasty Gnorc come personaggi giocabili, ai quali si aggiunge Sparx come maschera di protezione, il quale agirà allo stesso modo di Aku Aku per la pista di Spyro Circuit. Spyro & Friends Grand Prix, inoltre, offrirà altri contenuti accessibili solo per chi è gioca connesso: ad esempio, avremo la Spyromobile, la Gnasty Ride e la Dragonfly, oltre a nuovi elementi presenti nel Pit Stop, compresa la Gem Paint Hobs, ruote a tema, le skin Viking Polar, Orc Big Norm e molto altro ancora.

Se siete grandi fan di entrambi i remake di Activision potete quindi gareggiare con i personaggi di entrambe le serie, per divertirvi al massimo. Vi ricordiamo inoltre che Spyro Reignited Trilogy sarà presto disponibile anche su PC e Nintendo Switch, per la precisione a partire dal 3 settembre 2019.