In queste ore Valve ha rilasciato una nuova importante patch per Counter Strike Global Offensive. L’FPS è ancora oggi una delle esperienze in prima persona più giocate a livello globale, tanto che la nota compagnia statunitense continua a supportare CS GO con una buona frequenza. Ne è felice l’utenza, la quale, solamente poche ore fa, ha potuto iniziare a godere di alcuni cambiamenti effettuati con l’ultima patch rilasciata.

Con la nuova patch rilasciata lo scorso 15 giugno, il team di sviluppo di Counter-Strike Global Offensive ha deciso di andare a ritoccare due fattori molto importanti all’interno del gioco, talmente importanti che potrebbero dettare una nuova direzione per il meta professionistico. Parliamo di un nerf per l’arma M4A1-S e alcune importanti modifiche alla mappa Ancient.

Per quanto riguarda l’M4A1-S, Valve sta cercando di equilibrare la categoria dei fucili all’interno di CS GO, e lo sta facendo andando a nerfare le dimensioni del caricatore dell’M4A1-S scendendo da 25 a 20 proiettili. Oltre a questo ridimensionamento, il team ha cambiato anche la raffica di questo fucile. Per quanto riguarda la mappa Ancient, invece, sono già maggiori le modifiche effettuate.

Counter Strike Global Offence CS: GO

Vediamo nel dettaglio cosa cambia all’interno della mappa Ancient di CS GO:

Rimossa la cassetta fuori dalla grotta

Risolto il problema con il pixelgap nella grotta

Risolti bug del terreno che facevano volare i giocatori

Sistemate le texture del terreno all’esterno della grotta verso la rampa B

Aggiunta una copertura aggiuntiva vicino al pilastro B

Bloccata un’uscita del sentiero laterale verso il sito A

Risolti alcuni problemi visivi quando si guardava verso la la stanza circolare.

Danni da wallbang ridotti

Migliorata l’emissione delle luci emesse dalle candele/lanterne

Oltre a questi cambiamenti, con la patch sono state risolte varie problematiche generali relative alla cache del gioco e alle mappe Inferno, Vertigo e Vineyard.