Cyberpunk 2077: com’è la situazione legale oggi?

Cyberpunk 2077 è uno dei titoli più controversi del mondo videoludico, e su questo non ci piove. Sin dal suo lancio l’opera era stracolma di bug che rendevano il prodotto addirittura ingiocabile, andando a rovinare completamente l’esperienza degli utenti. Questi, infatti, si sono fatti sentire a gran voce, ma le lamentele non sono di certo arrivate soltanto da loro; come ben sappiamo, infatti, CD Projekt RED ha dovuto addirittura affrontare ripercussioni ben peggiori, arrivando al punto di trovarsi con ben quattro azioni legali aperte da parte degli investitori. Insomma, il lancio di Cyberpunk 2077 è stato un completo disastro, soprattutto con l’arrivo del 2021, ma pare che la situazione stia finalmente migliorando.

Il gioco sta infatti iniziando a vedere i primi spiragli di luce, dopo un anno catastrofico in cui gli sviluppatori si sono addirittura visti costretti ad abbassare il prezzo del prodotto. Ultimamente, però, pare che l’utenza stia dando a Cyberpunk 2077 una seconda chance: nell’ultimo periodo, infatti, su Steam stanno comparendo numerose recensioni positive per il titolo, il quale finalmente si sta riprendendo per arrivare alla forma che avrebbe dovuto avere nel giorno di lancio.

Per quanto riguarda la situazione legale, invece, anche questa sta procedendo: sappiamo già che mesi fa le quattro cause legali inferte a CD Projekt RED dagli investitori sono passate a una sola, per poter facilitare le cose all’azienda che, nonostante abbia effettivamente commesso un errore madornale nel rilasciare un titolo così trasandato, ha comunque dovuto subire fin troppo, anche per via del riscontro estremamente negativo dell’utenza (persino prima del rilascio). Di recente, però, pare che la causa tra i due fronti sia entrata in fase di trattativa per trovare un accordo e rendere felici e contente entrambe le parti.

Insomma, la situazione attorno a Cyberpunk 2077 si sta indubbiamente evolvendo nel migliore dei modi, sia sul fronte legale che su quello tecnico. Sin dal suo rilascio, infatti, il gioco è in costante aggiornamento e tutt’oggi sta venendo ritoccato e raffinato nel miglior modo possibile, con l’obiettivo di rendere giustizia a un’opera che ha avuto un debutto terribile.