Cyberpunk 2077: l’art book svela un pezzo della mappa di gioco

CD Projekt RED, sviluppatore di Cyberpunk 2077, ha sempre parlato dell’ambiente urbano del gioco come un elemento portante dell’intera esperienza; uno sfondo che si presta molto bene ad ambienti più densi e affollati, pieni di persone con cui parlare, punti d’interesse da scoprire e ricco di cose da fare.

Durante tutto il periodo d’annuncio del gioco non abbiamo avuto la possibilità di vedere come sarà strutturata la mappa di gioco di Cyberpunk 2077. Recentemente, la Deluxe Edtion dell’art book The World of Cyberpunk 2077 è stata messa in pre-ordine su Amazon, e tra le immagini promozionali del prodotto si può trovare anche uno scorcio della mappa di Night City affiancata da alcuni adesivi e da un poster del personaggio di Johnny Silverhand.

Da come si può notare dall’immagine pubblicata, la mappa viene tagliata nella sua parte superiore della copertina, quindi non sappiamo se quel punto coinciderà anche con il limite dell’esplorazione che verrà messa a disposizione dal team di sviluppo a V e al giocatore all’interno del gioco.

In ogni caso, al momento sembra che Cyberpunk 2077 avrà una mappa di gioco più piccola e con una diversa struttura rispetto all’enorme ambientazione vista in The Witcher 3. Questo però non esclude che il nuovo gioco di CD Projekt RED possa essere proporre una mappa più compatta e densa di diverse attività e cose da fare. Non ci resta che aspettare il 16 aprile 2020, quando Cyberpunk 2077 debutterà su PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e PC. Come vi immaginate la mappa di Cyberpunk 2077?