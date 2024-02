Cyberpunk 2077 sembra realtà con questa mod 8K fotorealistica

Cosa può succedere quando si mescolano un titolo già impressionante come Cyberpunk 2077 con una serie di mod che lo portano a livelli di fotorealismo mai visti prima? È esattamente ciò che il modder NextGen Dreams ha fatto, e il risultato è assolutamente sbalorditivo.

Nel suo ultimo video su YouTube, NextGen Dreams ha presentato Cyberpunk 2077 con una serie di mod installate: NovaLUT, il Progetto Rielaborato in HD di HalfHogan e una mod personalizzata di Reshade fotorealistica. Ma non è tutto: queste mod sono state eseguite alla strabiliante risoluzione di 7680 x 4320, comunemente nota come 8K. Il risultato? Un'esperienza visiva che lascia senza fiato.

Le modifiche apportate alle auto nel gioco sono particolarmente impressionanti. Grazie al fotorealismo delle mod, ogni dettaglio, dalla lucentezza della vernice fino alle piccole imperfezioni, sembra saltare fuori dallo schermo. La cura dei dettagli è così straordinaria che ci si sente davvero immersi nell'atmosfera surreale di Night City.

Ma non è solo l'aspetto esteriore delle auto a beneficiare di queste mod. Anche gli interni sono stati rivitalizzati con una precisione incredibile. I sedili in pelle sembrano così reali che quasi ci si aspetta di poterli toccare e sentirne la texture sotto le dita. Anche i dettagli più piccoli, come le cuciture sui sedili o i riflessi sul cruscotto, sono stati resi con una precisione straordinaria.

Se siete appassionati di videogiochi e avete la possibilità di sperimentare Cyberpunk 2077 con queste mod in 8K, non perdere l'occasione. È un'esperienza che va oltre il semplice intrattenimento, trasportandovi in un mondo futuristico così realistico da sembrare quasi tangibile.