Cyberpunk 2077: potremo combattere con tutti ma non con bambini e NPC importanti

Cyberpunk 2077 darà una certa libertà ai giocatori, ma non permetterà loro di fare del male ai bambini e agli NPC principali della trama.

Night City, la città dove si svolgeranno le vicende di Cyberpunk 2077, sarà piena di persone con le quali scontrarsi, a partire da membri delle gang, passando per i poliziotti e arrivando a qualche tronfio colletto bianco. Per quanto uno degli obbiettivi degli sviluppatori sia dare la maggior libertà possibile, ci saranno dei limiti e non si potrà far del male a chiunque.

È CD Projekt RED stessa a spiegare la questione; ecco cosa è stato detto: “Non sarai in grado di attaccare i bambini o gli NPC connessi alla trama. A parte ciò, però, potrai essere aggressivo verso la maggior parte delle persone che incontri.” Inoltre, è stato spiegato che essere aggressivi ha conseguenze diverse a seconda della zona in cui ci si trova. Cercare di attaccare briga nel territorio di una gang significa veder arrivare molti nemici contro di noi.

Non è affatto strano l’approccio deciso da CD Projekt RED. È più che normale e corretto che non sia possibile fare del male a dei bambini. Parlando dei personaggi principali, è chiaro che gli sviluppatori non vogliono che il giocatore rompa la prosecuzione eliminando personaggi fondamentali per la narrazione: sarebbe stato un tipo di libertà interessante, forse, ma probabilmente avrebbe richiesto troppo lavoro.

Diteci, voi cosa ne pensate? Siete d’accordo con le scelte degli sviluppatori, oppure no?