Cyberpunk 2077: CD Projekt avrebbe perso oltre 1 miliardo di Dollari

Ormai lo sappiamo tutti: Cyberpunk 2077 è stupendo su PC e anche su console next-gen, ma ha dato il peggio di se su old-gen. Da cali di frame al limite del tollerabile a crash continui dell’applicazione, finora il gioco risulta quasi ingiocabile per i tantissimi possessori delle versioni base di PS4 e Xbox One. CD Projekt RED, casa di sviluppo dell’atteso action/RPG, ha chiesto scusa all’utenza promettendo miglioramenti (per approfondire la notizia, cliccate qui).

Ciononostante, il disastro su old-gen ha procurato un grave danno alle azioni della casa di sviluppo polacca: le azioni della società, infatti, sono letteralmente crollate (cliccate qui per approfondire) procurandole un danno economico non di poco conto. Secondo Bloomberg, la quota dei quattro fondatori di CD Projekt RED (il 34%), i co-CEO Adam Kiciński e Marcin Iwiński, il chief financial officer Piotr Nielubowicz e l’ex co-CEO Michał Kiciński, è scesa a tre miliardi di dollari.

Le azioni dell’azienda, dal 4 dicembre, sono scese da un massimo di 443 PLN ad azione a 310,6 PLN. Da lunedì, successivamente dopo il lancio, il crollo ha continuato la sua vertiginosa discesa di circa il 21%, ovvero un calo da 395,8 PLN a 296,1 PLN. Insomma, una perdita di circa un miliardo di dollari per i fondatori, ma da quando il team di sviluppo ha promesso dei miglioramenti alla sua opera, il valore delle azioni è risalito del 5%. Siamo comunque lontani dal record d’agosto di 460,8 PLN.

L’action/RPG di CD Projekt RED, chiacchierato quanto amato, dovrebbe girare meglio sulle console old-gen con la pubblicazione delle due patch previste per gennaio e febbraio del 2021. Si spera che tali update possano migliorare la giocabilità e anche il colpo d’occhio del titolo, per far godere anche ai tantissimi possessori di PS4 e Xbox One i suggestivi scorci della viva Night City. Insomma, speriamo possa diventare anche sulle vecchie console la “City of Dreams”, gettando nel dimenticatoio la “City of Nightmare”.