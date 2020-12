Cyberpunk 2077: il crollo delle azioni prosegue causa lancio console

Non c’è proprio pace per Cyberpunk 2077, la nuova opera firmata CD Projekt RED. Come tutti ben sapranno, il lancio è stato a dir poco disastroso su console con utenti che si sono lamentati dei troppi bug e glitch. Proprio la scorsa settimana vi abbiamo informato come siano crollate le azioni dell’azienda polacca, ma oggi, queste, continuano ad avere un trend non del tutto positivo.

Nella giornata di ieri le azioni stock sono crollate del 46% contro il 29% riportato la scorsa settimana. Un dato decisamente allarmante per il team polacco che sicuramente non si aspettava tutto questo dopo il lavoro di ben sette anni. C’è da dire che la tattica di spedire il review code solo su PC per incentivare le votazioni oltre il 90 non abbia dato i suoi frutti. C’è da dire che dopo la caduta di stile di CD Projekt nel quale dichiarava che su console old gen “funzionava sorprendentemente bene”, la casa con sede a Varsavia ha fatto un mea culpa, pubblicando un lungo messaggio di scuse promettendo patch e miglioramenti costanti.

Certo, ci vorranno mesi prima di trovarci davanti al vero Cyberpunk 2077, ed è per questo che CD Projekt ha incentivato al rimborso per tutti gli utenti. C’è ovviamente da dire che l’opera, se giocata su un PC di fascia medio alta, risulta essere un capolavoro indiscusso. Siamo certi infatti che con il passare dei mesi e con l’arrivo dell’upgrade sulle console next gen, Cyberpunk 2077 possa diventare una delle vette più alte raggiunte nel mondo del gaming diventando a tutti gli effetti un punto di riferimento per i titoli a venire.

