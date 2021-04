Cyberpunk 2077: CD Projekt non lo abbandonerà, lo sistemerà a dovere

Cyberpunk 2077 non ha vissuto un periodo certamente semplice da quando è stato rilasciato lo scorso dicembre. CD Projekt RED è stata attaccata da pubblico e critica accusata di non aver proposto un gioco degno, tanto che sullo store di PlayStation ancora oggi il titolo non è presente. L’opera in sintesi è magistrale, forse troppo per una azienda come quella polacca che alla fine ha dovuto rilasciare un videogame incompleto con un sacco di problemi.

Come già capitato con The Witcher 3, CD Projekt RED si è già rimboccata le maniche proponendo diversi update, l’ultimo di questi però non ha convinto appieno nonostante la quantità enorme di cambiamenti. Proprio in queste ore il team polacco è uscita allo scoperto dichiarando che non è intenzionata minimamente ad abbandonare l’opera ma anzi, è certa di sistemarlo a dovere negli anni a venire. A dichiarare questo è stato Adam Kicinski, il capo dello studio, che in una intervista a Reuters ha affermato quanto segue.

“Siamo sicuri di riuscire a portare il gioco a uno stato tale da poter essere orgogliosi di lui e poterlo vendere con successo negli anni a venire. Abbandonare Cyberpunk 2077 non è assolutamente una opzione.” Dichiarazioni certamente forti, che faranno felici gli appassionati dell’opera ancora convinti che in futuro diventerà un vero e proprio masterpiece. Ci vorrà tempo, questo è certo, anche perché ad oggi, specialmente se giocato su PS4 e Xbox One, l’esperienza risulta essere nettamente stroncata a causa della quantità enorme di problemi.

Cyberpunk 2077 non è assolutamente un pessimo gioco, l’opera dispone di uno scheletro decisamente solido. CD Projekt RED deve dimostrare il suo amore verso il titolo ed i consumatori attraverso i fatti più che le parole. Siamo certi davvero che già con l’upgrade per le console next gen possa davvero migliorare a vista d’occhio. Anche se ad oggi purtroppo, verrà ricordato come una delle più grandi delusioni della storia videoludica moderna.