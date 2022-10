Nell’eventualità in cui abbiate giocato Cyberpunk 2077 su Stadia non temete, i vostri salvataggi possono essere ritrovati e scaricati, almeno secondo CD Projekt RED. Con l’avvicinarsi della chiusura definitiva di Google Stadia a Gennaio, gli utenti si sono giustamente preoccupati in merito ai propri progressi con i giochi con cui hanno dedicato il loro tempo. Gli appassionati di Cyberpunk 2077 comunque non devono preoccuparsi di nulla, dato che CD ha confermato loro la possibilità di scaricare i propri progressi su Stadia, così da proseguire le proprie run anche su altre piattaforme. Il tutto tramite Google Takeout, per CDPR.

Cyberpunk 2077

Come riportato anche da VG247 i passi da compiere per scaricare i propri salvataggi di Cyberpunk 2077 da Stadia sono i seguenti:

Aprite takeout.google.com.

Nella sezione “Crea una nuova esportazione” fate clic su “Deseleziona tutto” e selezionate “Stadia”.

Premete “Passo successivo” per continuare.

Scegliete la vostra destinazione preferita e la frequenza “Esporta una volta”.

Scegliete il tipo di file “.zip” e la dimensione “2 GB”.

Premete “Crea esportazione”.

Scaricate l’esportazione dalla destinazione scelta nel passaggio precedente.

Individuate l’archivio scaricato sul vostro PC.

Estraetelo.

I vostri salvataggi di Cyberpunk 2077 si troveranno nel seguente percorso: …/Takeout/Stadia/GAMING/GAME_SAVE/.

Notate che potrebbero esserci file salvati anche da altri giochi che si trovano lì.

I file di ogni salvataggio del gioco si trovano all’interno degli archivi.

Estraeteli in cartelle separate.

Per utilizzare i salvataggi estratti sulla versione PC, copiate e incollate semplicemente quelle cartelle nel seguente percorso: %userprofile%\Saved Games\CD Projekt Red\Cyberpunk 2077.

Assicuratevi che i file non siano all’interno di un’altra cartella.

Possedendo, invece, una copia del gioco supportata potreste provare con la progressione incrociata su qualsiasi piattaforma PC per poi sincronizzarla con il vostro account Google.

Non appena avviato su Cyberpunk 2077 dal vostro PC tenete presente di aver fatto l’accesso anche a REDlauncher, dato che si tratta dell’account utilizzato per archiviare i vostri salvataggi multipiattaforma, assicurandovi, poi, che questo genere di salvataggi siano attivati nel menu delle opzioni di gioco. Una volta caricato l’ultimo salvataggio di Stadia non dovrete far altro che salvare il gioco.