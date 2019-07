Cyberpunk 2077 sarà bello anche su console, CD Projekt RED lo assicura

Cyberpunk 2077 sarà un gioco incredibile su i PC di fascia alta, ma questo non significa che le console non potranno contare su una buona grafica.

L’E3 2019 è stato teatro di molti grandi giochi, ma quello che ha attirato maggiormente l’attenzione su di sé è stato Cyberpunk 2077. Purtroppo solo i presenti in fiera hanno avuto la possibilità di vedere il gioco in azione. Nonostante ciò, sono state condivise le specifiche del PC che eseguiva la demo losangelina. Considerando l’alto livello delle componenti usate, i fan hanno avuto subito un dubbio: su i PC di fascia bassa e sulle console, in particolar modo quelle “base” come PS4 e Xbox One, Cyberpunk 2077 sarà comunque bello da vedere?

A questo dubbio ha risposto Alvin Liu di CD Projekt RED. Vediamo le sue parole, in traduzione: “Non ci saranno problemi, abbiamo un motore di sviluppo molto personalizzabile, il RED Engine. E in realtà, stiamo puntando alle console come piattaforme di prima classe e il gioco è bellissimo su di esse. Ovviamente, se spendi, per esempio, 2.000 dollari per costruire il tuo PC, il gioco sarà più bello. Ma la grafica è abbastanza incredibile su console e sui PC di fascia bassa.”

Pare quindi che anche i giocatori in possesso di macchine da gioco non di alto livello possono dormire sonni tranquilli: Cyberpunk 2077 darà il meglio di sé su ogni hardware. Certo, si tratta di una risposta abbastanza standard da parte di uno sviluppatore, ma The Witcher 3 è ancora adesso un gioco dall’alta qualità visiva su console: Cyberpunk 2077 potrà solo essere superiore (o almeno speriamo).

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà disponibile a partire dal 16 aprile 2020. Diteci, cosa ne pensate di quanto emerso fino a questo momento? Avete letto la nostra anteprima delle demo vista all’E3 2019?

