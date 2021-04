Cyberpunk 2077: il prezzo sale e scende, le vendite vanno male?

Da quando Cyberpunk 2077 ha debuttato lo scorso dicembre, la nuova opera di CD Projekt RED ha mostrato il fianco su molteplici situazioni. A causa dello stato in cui è uscito l’attesissimo gioco, attorno ad esso si è creata velocemente una situazione molto pesante, che ha portato anche all’eliminazione del titolo dal PlayStation Store; pratica che non era mai successa prima di quel momento per un grande progetto tripla A.

Ad oggi sono già passati quattro mesi dal day one di Cyberpunk 2077, e il team di sviluppo polacco ha deciso di rimboccarsi le maniche e di raddrizzare il tiro tramite la pubblicazione di alcune patch correttive. Nel frattempo, su Aamzon, il titolo ha subito un grosso calo di prezzo momentaneo che ha fatto pensare che le vendite del tanto atteso titolo Cyberpunk non siano andate proprio così bene.

Al momento non abbiamo alcuna certezza dell’andamento sul mercato del titolo, anche perchè CD Projekt RED non ha ancora rilasciato i dati di vendita del proprio nuovo gioco. Quel che è curioso, però, è stato notare come su Amazon, per esempio, fino a qualche istante fa ci si poteva portare a casa la propria copia di Cyberpunk 2077 al prezzo di 29,99 Euro.

C’è da sottolineare come solo Amazon aveva proposto tale ghiotta offerta per Cyberpunk 2077, il che potrebbe stare a significare che sia stata soltanto una decisione del colosso della vendita online, piuttosto che di una situazione catastrofica nelle vendite del gioco di CD Projekt RED. D’altronde, le cosiddette offerte lampo, non sono certo una novità per la compagnia americana, che di tanto in tanto senza un minimo preavviso abbassa drasticamente il prezzo di una moltitudine di prodotti.