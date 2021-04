Cyberpunk 2077: disponibile aggiornamento 1.22, le novità

Da diversi giorni non si fa altro che parlare di Cyberpunk 2077. L’opera targata CD Projekt RED, come ben sapranno tutti, ha vissuto dei momenti non certo semplici. Sebbene il gioco abbia ricevuto aspre critiche da parte della community, il titolo in ogni caso risulta essere sulla carta eccellente. Il problema ovviamente riguarda l’enorme quantità di bug e glitch che, se giocato principalmente sulle console di vecchia generazione, rovinano gran parte dell’esperienza.

Come già detto, CD Projekt RED è stato uno dei protagonisti di questa settimana, con il CEO che è stato intervistato specialmente per chiarire la questione “acquisizione” da parte della società, ritenuta al momento infondata. C’è da considerare che nonostante Cyberpunk 2077 sia entrato in un vero e proprio polverone mediatico, questo non ha affossato l’azienda, ma al contrario, il team di sviluppo sta continuando a lavorare a testa bassa proponendo aggiornamenti costanti.

Proprio nella giornata odierna, infatti, la società polacca ha reso disponibile l’update 1.22 disponibile per PC, console e Stadia. Questo aggiornamento risolve i problemi più segnalati dall’implementazione dell’ultima patch, e introduce ulteriori migliorie alla stabilità e alle prestazioni del gioco. A differenza della patch 1.2 che ha modificato una quantità enorme di problemi, seppur alcuni in modo davvero marginale, quest’ultima si focalizza principalmente sui bug di alcune missioni, come ad esempio uno che rendeva impossibile usare l’ascensore nel contratto Finché morte non ci separi. Vi lasciamo a questo indirizzo tutta la lista in italiano così da poterla controllare in prima persona.

Ovviamente questo non si tratta dell’ultimo aggiornamento per Cyberpunk 2077, il team come abbiamo dichiarato in precedenza sta lavorando duramente e probabilmente vedremo dei seri cambiamenti solo questo inverno, con l’arrivo dell’upgrade per le console next gen. Per nuove informazioni ufficiali a riguardo vi invitiamo a seguire come di consueto le nostre pagine.