Cyberpunk 2077: DLC gratis nel 2021, CD Projekt apre il sito web

Cyberpunk 2077 è ormai tra noi da diverse settimane e, nonostante un lancio eccellente ma non certo ottimale a causa dei grossi problemi riscontrati con le versioni old gen, CD Projekt RED sembra avere le idee ben chiare in testa. Gli scorsi giorni non sono stati certo esaltanti per il team polacco che mai si sarebbe immaginato di finire in un calderone di polemiche. Dopo essere stata presa di mira dagli utenti, le azioni della società sono crollate in borsa ed alcuni hanno sfruttato la questione rimborsi a loro favore. Insomma, l’azienda a testa bassa si è messa al lavoro e da ormai diverso tempo sta rilasciando patch che tutt’oggi stanno migliorando sensibilmente le due versioni poco citate.

Cyberpunk 2077 risulta nel complesso un titolo grandioso, con una storia mozzafiato ed un gameplay appagante ma difficile inizialmente da padroneggiare. La storia di V nello spietato mondo di Night City sembrerebbe essere solo agli inizi visto che CD Projekt RED ha da poco aperto il sito web dedicato ai DLC. Ricorderete il famoso trailer di lancio con relativo messaggio nascosto che annunciava un programma di mini espansioni gratuite nel corso del 2021.

Il team polacco non ha cambiato i piani e, oltre all’aggiunta di armi, armature, missioni secondarie aggiuntive e tanto altro ancora, ha intenzione di spalleggiare quello che si è fatto con The Witcher 3, vale a dire creare grosse espansioni a pagamento post lancio. In ogni caso, il sito web, mostra un filmato in loop con la dicitura “a presto con nuove informazioni”. Ci toccherà quindi aspettare l’inizio del prossimo anno per saperne qualcosa di più, ma sulla carta CD Projekt RED sta davvero creando qualcosa di unico, speriamo vivamente che non inciampino di nuovo e che possa andare tutto per il verso giusto.

Ricordiamo infine che Cyberpunk 2077 è disponibile dallo scorso 10 dicembre su PC, PS4, Xbox One e Stadia, l’aggiornamento upgrade per le console next gen arriverà nel corso del prossimo anno, intanto il team polacco sta cercando di limare quelle imperfezioni per rendere il titolo il più ottimale possibile per le due macchine old gen. Cosa ne pensate di questa notizia? Avete completato Cyberpunk 2077? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata.