Cyberpunk 2077: dopo i rimborsi CD Projekt sta lavorando sui resi fisici

I lavori di CD Projekt RED nel sistemare il lancio problematico del tanto atteso Cyberpunk 2077 continuano senza sosta. Giusto la settimana scorsa, il team polacco ha rilasciato una nuova patch che ha portato il titolo alla versione 1:1. Oltre a questo, alcuni utenti hanno segnalato tramite la rivista Vice, di aver già ottenuto i rimborsi chiesti; anche se il gioco attualmente è ancora in possesso di questi giocatori.

Stando alle varie segnalazioni della settimana scorsa, non solo i giocatori in possesso di una copia fisica di Cyberpunk 2077 non hanno ancora ricevuto istruzioni per il reso, ma anche tutti coloro che hanno preferito puntare sulla copia digitale possono ancora accedere al titolo nonostante abbiano ricevuto i soldi indietro. Ora, a distanza di qualche giorno, CD Projekt RED ha fatto sapere qualche prima informazione su come si muoverà riguardo i resi.

Stando a quanto è stato dichiarato di recente da Patrick Klepek, uno dei redattori di Vice, CD Projekt RED sta cominciando a spedire una mail in cui chiarisce, ulteriormente, la questione rimborsi accennando anche ai futuri resi. “Per quanto riguarda i dischi di gioco, per ora vi chiediamo di tenerli. Riconosciamo che organizzare la restituzione dei dischi non è un processo particolarmente comodo e attualmente stiamo cercando la soluzione meno complessa per concludere questa parte del processo. Vi forniremo ulteriori istruzioni anticipatamente in seguito”. Questo è quanto viene detto all’interno della mail del team polacco.

Several people have shared a new CD Projekt RED email with me, which claims the studio will be “arranging disc returns” for people who received refunds for physical versions of the game “down the line” because it’s looking for the “least disruptive solution.” pic.twitter.com/FrDxcJXqKk — Patrick Klepek (@patrickklepek) January 26, 2021

Come sottolinea anche la stessa CD Projekt RED, organizzare i resi delle copie fisiche di Cyberpunk 2077 non è una lavoro facile, soprattutto in un periodo come questo. Al momento però i gicatori che hanno ricevuto il rimborso potranno tenersi la loro copia, aspettando le prossime istruzioni della compagnia polacca. Cosa ne pensate della situazione rimborsi/resi portata avanti da CD Projekt?