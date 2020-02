Cyberpunk 2077: scovato un particolare easter egg di Shining

Cyberpunk 2077 sicuramente è uno dei titoli di punta di questo 2020. Il titolo sviluppato dai ragazzi di CD Projekt RED, come ben sappiamo, sarà disponibile a partire dal 17 settembre 2020 per PC, Xbox One e PlayStation 4. Il rinvio sicuramente ha generato non poco malumore, ma i giocatori non demordono e sicuramente aspettando ancora con più impazienza la data di rilascio. Probabilmente per far passare il tempo qualcuno ha deciso di riguardarsi i trailer precedentemente usciti nel corso degli anni. Qualcuno infatti ha scoperto solo di recente un easter egg dedicato a Shining, il famoso film uscito nel lontano 1980 diretto da Stanley Kubrick.

Per chi non avesse visto il film, e glielo consigliamo caldamente, il protagonista Jack Torrance interpretato da un magistrale Jack Nicholson accetta un impiego come guardiano invernale all’Overlook Hotel, un enorme albergo situato tra le montagne del Colorado. In una scena della pellicola, Jack entra nella stanza 237 per poi trovare una donna in decomposizione all’interno della vasca da bagno. Nel trailer del 2018 di Cyberpunk 2077, vediamo invece il protagonista V entrare nella stanza 1237 e scoprire che in una vasca giace una donna. Casualità o un vero e proprio easter egg? Vi lasciamo qui di seguito il post ufficiale del ragazzo che ha scoperto questo riferimento.

Sicuramente non può trattarsi di semplice casualità, ma è stato un modo per omaggiare la magistrale pellicola di Kubrick. Rimane curioso il fatto che questo riferimento sia stato scoperto a distanza di ben due anni dal trailer mostrato all’E3 di Los Angeles del 2018. Ricordiamo infine che Cyberpunk 2077 sarà gratuito su Xbox Series X per tutti quelli che lo acquisteranno su Xbox One.

