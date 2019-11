Cyberpunk 2077: Il gioco entra nella fase finale dello sviluppo

Negli scorsi giorni si sono riuniti i vertici di CD Projekt RED per fare il punto della situazione tramite un report finanziario che descrive le attività della compagnia degli ultimi tre mesi e di ciò che attende lo studio di sviluppo polacco nel prossimo futuro. Uno dei punti di maggiore interesse riguarda lo stato dei lavori su Cyberpunk 2077, uno dei titoli più attesi in uscita durante i primi mesi del 2020.

Secondo i documenti pubblicati dalla software house polacca durante la riunione con gli azionisti, il team è in procinto di cominciare la fase finale dello sviluppo, quella che andrà ad accompagnare il lancio del gioco ma anche la fase più intensa e delicata dell’interno ciclo di sviluppo.

Nonostante manchino ancora parecchi mesi all’uscita del gioco, CD Projekt RED ha già guadagnato circa 940 mila euro solamente grazie ai preordini di Cyberpunk 2077. Inoltre la software house ha dichiarato di aver iniziato la produzione delle copie fisiche che andranno a comporre le copertine del gioco da spedire in tutto il mondo.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 aprirà le porte di Night City ai videogiocatori il 16 aprile 2020 per le piattaforma PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e PC (via Steam). Avete già prenotato il nuovo gioco di CD Projekt RED o state aspettando che si avvicini ulteriormente la sua uscita? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.