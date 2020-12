Cyberpunk 2077: la patch 1.03 risolve i vari bug e problemi

Nonostante non sia passato nemmeno un giorno dal lancio di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED ha già in programma una patch 1.03 in arrivo a momenti su PC e tutte le altre piattaforme. Nella giornata di ieri infatti, l’opera del team polacco ha potuto accogliere un corposo aggiornamento portandolo alla versione 1.02 il quale ha risolto diversi bug legati alla progressione ed al gameplay.

Nonostante tutto questo il gioco sembra faticare molto su PS4 e Xbox One, risultando a tratti non giocabile. C’è da dire che Cyberpunk 2077 è davvero un titolo mastodontico, ed era abbastanza plausibile che sulle console old gen avesse particolari problemi, c’è bisogno quindi che il team polacco si rimbocchi davvero le maniche lavorando su una serie di patch che migliorino inevitabilmente l’esperienza di gioco. Da quello che stiamo vedendo è quello che sta accadendo proprio ora, nonostante non si sappia ancora di preciso quando sarà disponibile l’attesa patch.

Secondo quanto riportato il nuovo aggiornamento andrà a risolvere vari problemi tecnici e bug oltre a migliorare la stabilità generale. La patch 1.03 migliorerà la stabilità su PC per RTX GPU, risolverà i crash su PS4 e Xbox One e poi sistemerà i problemi legati al framerate su console e i glitch grafici legati alle texture di gioco. Inoltre verranno aggiustati i caricamenti, prestazioni ed altri problemi minori. Insomma, si tratta sulla carta di un aggiornamento corposo che potrebbe in qualche modo risolvere, almeno in parte, quei fastidiosi problemi che stanno riscontrando gli utenti in queste ore.

Cosa ne pensate di questa notizia? State giocando a Cyberpunk 2077? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti l’opera targata CD Projekt RED.