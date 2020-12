Cyberpunk 2077 su old gen sembrerebbe avere diversi problemi

Oggi è il D1 di Cyberpunk 2077, la nuova opera sviluppata dai ragazzi di CD Project RED è sicuramente uno dei titoli più attesi del momento. Alla mezzanotte di oggi ad esempio il titolo risultava essere il più seguito su Twitch stracciando la categoria del Just Chatting con più di 700mila visualizzazioni. Insomma, Cyberpunk 2077 ha tutte le carte in regola per diventare un vero e proprio fenomeno. Proprio in queste ore stanno spuntando online le prime clip da parte di tutte le versioni, le più interessate ovviamente sono quelle di PS4 e Xbox One le quali non risultano essere del tutto ottimali.

In molti lo stanno giocando su PS4, la quale sembrerebbe la console più diffusa al momento. Qui di seguito vi lasceremo una clip decisamente divertente che confronta il trailer di presentazione dell’E3 2018 con il gioco vero e proprio. Il risultato non è decisamente quello che ci si aspettava con modelli 3D che impiegano un paio di secondi prima di essere caricati completamente e soprattutto una densità della popolazione della città decisamente ridotta rispetto al video mostrato due anni prima.

Nonostante il tutto sia a tratti esilarante, rimane il fatto che Cyberpunk 2077 è stato pianificato fin dall’inizio sulle console “old gen”. Qualcuno infatti ha rimproverato CD Projekt RED accusandola di non aver fatto vedere di proposito le versioni PS4 e Xbox One. Comunque sia la clip potrebbe essere stata registrata prima della famosa patch da 28 giga esclusivamente per console. Sicuramente oggi verranno rese disponibili sul web altre clip, vi invitiamo a dare una occhiata in giro eventualmente.

Cosa ne pensate di questa notizia? Giocherete Cyberpunk 2077 su PS4 o Xbox One? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità relative all’opera di CD Project RED.