Cyberpunk 2077: l'update 2.2 aumenta esponenzialmente le prestazioni su Arrow Lake

Un importante aggiornamento per Cyberpunk 2077 è stato rilasciato a sorpresa dagli sviluppatori, nonostante avessero precedentemente dichiarato la fine del supporto al gioco. L'update 2.2 introduce significative modifiche al gameplay e migliora notevolmente le prestazioni, in particolare per i processori Intel Core Ultra 200S, con un incremento del 33%.

Il miglioramento delle prestazioni è dovuto all'ottimizzazione del threading della CPU sui processori Arrow Lake. Questo intervento risolve in parte i problemi di performance riscontrati al lancio di questa architettura, come anticipato da Intel stessa. L'azienda aveva infatti annunciato che alcuni miglioramenti sarebbero arrivati attraverso aggiornamenti specifici dei giochi.

Nei benchmark precedenti, i processori Core Ultra 9 285K e Core Ultra 5 si posizionavano in fondo alla classifica per Cyberpunk 2077 a 1080p con impostazioni Ultra. Con questo aggiornamento, le prestazioni dovrebbero migliorare significativamente:

Il Core Ultra 9 285K passerebbe da 88.4 FPS a 117.57 FPS di media

Questo lo porterebbe a superare il Core i9-14900K e a pareggiare il Ryzen 7 7800X3D

Resterebbe comunque indietro rispetto al Ryzen 7 9800X3D (133.1 FPS stock, 143.9 FPS con PBO)

L'aggiornamento rappresenta un importante passo avanti per i processori Arrow Lake di Intel, rendendoli molto più competitivi rispetto ai predecessori Raptor Lake Refresh. Resta da vedere se altri giochi importanti rilasceranno aggiornamenti simili per migliorare le prestazioni su queste CPU nelle prossime settimane e mesi.

Insomma, questo update inatteso dimostra come il supporto post-lancio possa avere un impatto significativo sulle prestazioni dei videogiochi, specialmente in relazione all'ottimizzazione per nuove architetture hardware.