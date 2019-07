Cyberpunk 2077: Meryl Streep sarebbe perfetta secondo uno sviluppatori di CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 potrebbe contare su un'altra grande star oltre a Keanu Reeves: chi potrebbe essere? Uno sviluppatore adorerebbe Meryl Streep.

Uno dei più grandi momenti dell’E3 2019 è certamente stata la presentazione di Cyberpunk 2077 sul palco di Microsoft. L’arrivo di Keanu Reeves ha scosso gli animi del pubblico. La presenza dell’attore è una prova di quanto CD Projekt RED faccia sul serio con questo nuovo gioco. Secondo quanto dichiarato, inoltre, esiste la possibilità che altre grandi star di Hollywood si uniscano a Reeves, all’interno di Cyberpunk 2077.

Non vi è nulla di certo, ma questo non impedisce a varie testate di porre domande a riguardo agli sviluppatori. Durante una recente intervista, infatti, è stato chiesto al quest director Mateusz Tomaszkiewicz chi amerebbe vedere all’interno di Cyberpunk 2077; la risposta è stata: “O mio dio, questa è difficile. Ci sono così tanti attori che amerei… ad esempio, io adoro Meryl Streep. Amo ‘Il diavolo veste Prada’, e sarebbe fantastico averla come personaggio in un gioco. Sarebbe perfetta come capo di una grande corporazione all’interno del gioco. Riesco proprio a immaginarmela.”

Meryl Streep non è mai apparsa in un videogame e pare difficile che lo faccia, sopratutto con Cyberpunk 2077. In ogni caso, Hollywood e l’industria videoludica sono sempre più vicini: Reeves non è di certo il primo caso di grande star ad apparire all’interno di un gioco, ma di anno in anno diventa sempre più comune. Basta pensare a Death Stranding e all’enorme cast sul quale Kojima può contare.

Per ora, comunque, non ci sono informazioni certe su un secondo nome di rilievo all’interno di Cyberpunk 2077. Il gioco sarà disponibile a partire dal 16 aprile 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. In questi nove mesi che ci separano dall’uscita avremo modo di scoprire molto altro, probabilmente. Diteci, quale attrice o attore di Hollywood vorreste vedere in Cyberpunk 2077?