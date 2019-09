Cyberpunk 2077: CD Projekt assicura, tutte le missioni sono create a mano

Cyberpunk 2077 potrà contare su molte missioni, molto diverse tra loro, ma non c'è assolutamente nulla di procedurale: è tutto creato a mano.

I giochi di ruolo open world moderni, cercando di proporre quanto più contenuto possibile, tendono a introdurre missioni generate proceduralmente: Skyrim e Fallout 4 sono esempi noti, grazie alla tecnologia Radiant AI di Bethesda Softworks. Anche in giochi basati sul loot come Diablo e The Division è normale avere a che fare con tali tipi di contenuti. C’è però un gioco di ruolo che rifiuta completamente questa categoria: Cyberpunk 2077.

Il quest designer coordinator Philipp Weber, tramite i forum di CD Projekt RED, ha spiegato che “ogni missione nel gioco è stata creata a mano. Per noi, la qualità è sempre più importante della quantità, e non avremmo potuto portarvi tale qualità usando dei moduli da assemblare in modi diversi per creare quest casuali. Non vogliamo solo tenere le persone occupate, vogliamo dargli qualcosa di valido da fare.”

Weber ha però rassicurato i giocatori affermando che ci saranno comunque moltissime cose da fare in Cyberpunk 2077. “Stiamo realizzando un gioco di ruolo open world molto grande, ovviamente, quindi, per quanto le nostre missioni siano realizzate a mano, abbiamo cercato di realizzarne moltissime, cosicché i giocatori possano divertirsi per molte ore.“

È stato inoltre rivelato che le missioni secondarie avranno dimensioni molto variabili; alcune saranno più grandi e complesse delle missioni della storia: questo non sorprenderà i giocatori di The Witcher 3. Ci sono poi le “Street Stories”, le storie della strada: “sono dei lavori che V ottiene dai fixers come Dexter DeShawn, e facendo questi lavori V ottiene più credibilità da strada, si crea una reputazione nella città. Questi lavori possono essere molto vari tra loro e ovviamente potranno essere affrontati diversamente a seconda del nostro stile di gioco. Le Street Stories sono state ideate e implementate dal nostro Team Open World, quindi in qualità di quest designer sono veramente interessato a giocarle, perché non le conosco bene come le altre quest del gioco, sarò in grado di giocarle esattamente come ogni altro giocatore.”

Pare quindi che ci aspetti un grande gioco, con grandi missioni.