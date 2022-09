Da qualche giorno Cyberpunk 2077 sta vivendo una seconda giovinezza grazie all’uscita dell’anime Cyberpunk Edgerunnes su Netflix. La nuova produzione realizzata dal noto Studio Trigger sta venendo apprezzata dai fan del mondo anime, ma non solo, e questa ritrovata attenzione verso il franchise sta giovando non poco anche allo sfortunato videogioco. Anche la community dei modder si è riattivata prepotentemente verso il titolo CD Projekt RED, creando una serie di nuovi contenuti ispirati proprio all’apprezzato anime Edgerunners.

Fin dal lancio di Cyberpunk 2077 abbiamo assistito alla realizzazione di tutta una serie di mod che hanno provato a correggere il tiro sullo stato del gioco. Ora, però, con il lancio di Cyberpunk Edgerunners su Neflix sono apparse in rete un paio di nuove mod che aggiungono due armi all’interno del gioco di ruolo in prima persona. Si tratta della pistola Unity 45 di Lucy e la coppia di pistole gemelle Militech Omaha di Rebecca.

Lucy e Rebecca sono due personaggi molto presenti nella nuova serie animata di Cyberpunk, ed entrambe le armi realizzate in questa mod sono il più vicine possibile alle controparti che si possono vedere nella serie animata Netflix rilasciata da pochi giorni. L’unica cosa che non risulta possibile grazie a queste mod riguarda la coppia di pistole di Rebecca, che nel gioco non possono ancora essere equipaggiate come una coppia su entrambe le mani.

Entrambe le mod si possono trovare singolarmente sulle rispettive pagine NexusMod, e come possiamo scoprire il modder ha realizzato le due riproduzioni ispirate a Edgerunners sulla base di due armi già pre-esistenti all’interno del gioco. Se siete interessanti a scoprire più dettagli legati alle mod e alle modalità di installazioni. Per la pistola Unity 45 di Lucy potete cliccare a questo indirizzo, mentre per la coppia di pistole Militech Omaha di Rebecca trovate tutto cliccando a quest’altro indirizzo.