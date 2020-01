Cyberpunk 2077: multiplayer in arrivo non prima del 2022

Questi ultimi giorni si sono rivelati davvero deludenti per tutti gli appassionati del mondo videoludico. Dopo il rinvio di Final Fantasy VII Remake e di Marvel’s Avengers, poche ore fa c’è stata un’altra brutta notizia: lo slittamento dell’uscita del tanto atteso Cyberpunk 2077 dei CD Projekt RED. Le brutte notizie non sembrano avere mai fine.

Immediatamente dopo il triste annuncio infatti, CD Projekt RED ha tenuto come di consueto, una conferenza stampa per rispondere ai quesiti degli investitori. Tra gli argomenti trattati durante la conferenza, è stata tirata in ballo anche la modalità multigiocatore di Cyberpunk 2077. Stando alle parole dette da Michal Nowakowski, anche la componente multiplayer del titolo arriverà in ritardo rispetto alla tabella di marcia e non vedrà la luce prima del 2022.

Lo sviluppatore ha inoltre confermato che l’altro titolo tripla-A su cui sta lavorando il team, è proprio la modalità multiplayer di Cyberpunk 2077, la quale deve ancora essere perfezionata e richiederà altri anni di duro lavoro.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 arriverà sugli scaffali a partire dal 17 settembre 2020 per PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e PC. Ancora non è chiaro se il gioco approderà anche sulle console di prossima generazione, anche se il team di sviluppo ha annunciato di non aver al momento alcun piano di pubblicazione per le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X del titolo.

E voi cosa ne pensate? Siete contenti del rinvio del titolo, o volevate averlo tra le mani nel mese di aprile? E per il lato multiplayer? Non vi disturba attendere così tanto per poter accedere al lato online di Cyberpunk 2077?