Cyberpunk 2077: ecco un “Behind the Music” dai The Game Awards

Una delle componenti più importanti di un videogame è certamente la musica; CD Projekt RED lo sa bene e infatti sta lavorando con moltissimi artisti per comporre la colonna sonora di Cyberpunk 2077. Lo ha dimostrato con un breve ma interessante Dietro le quinte del comparto sonoro del gioco.

Nel filmato qui sotto si parla brevemente di quali sono le ispirazioni principali per Cyberpunk 2077 e la sua componente musicale.

Purtroppo non abbiamo potuto vedere vere e proprie componenti di gameplay è novità sui contenuti del gioco, ma si tratta comunque di uno sneak peek piacevole all’interno di una nottata come quella dei The Game Awards.

Diteci, cosa ne pensate? La musica di Cyberpunk 2077 è la parte che vi interessa di più del gioco oppure non è qualcosa al quale ponete troppa attenzione?