Cyberpunk 2077: NPC stalkera un giocatore per tutto il gioco

Cyberpunk 2077, ormai lo sappiamo tutti, è stato (e purtroppo è ancora) afflitto da svariate problematiche che hanno un po’ eroso la magia di una Night City pulsante e ricca di dettagli. Ciò portò a diverse problematiche, come due accuse e la rimozione dal gioco dal PlayStation Store. Ciononostante, i fortunati possessori di console next-gen e di PC d’alta fascia, sono stati accompagnati da bug (esilaranti o meno) senza alcun problema al frame rate del titolo. Questo è il caso di un utente, che ha incontrato un bug davvero particolare.

Di fatto, un giocatore ha lamentato su Reddit un fastidiosissimo, quanto divertente, bug capace di rovinare l’esperienza utente: un NPC segue ininterrottamente ogni suo passo! Dopo la missione “Going Away Party” che viene offerta da El Capitan, durante le prime fasi open-world del gioco, con l’obiettivo di salvare Flavio dos Santos dalla Sesta Strada, l’NPC ha iniziato a seguire senza un attimo di tregua V. Ad occhio sembrerebbe un semplice bug, ma analizzando quanto riportato dall’utente, non lo è affatto: infatti, Flavio segue il giocatore da oltre trenta ore dopo il termine della missione!

L’utente, ha perciò condiviso i momenti salienti con Flavio dos Santos postando un video su Reddit, ed è davvero esilarante! Flavio, seguirà V camminando sott’acqua, in giro per la città e, addirittura, mentre sarà in intimità con altri personaggi, cercando di irrompere prepotentemente dalla porta come se nulla fosse. Potrete visionare quanto descritto grazie al video sottostante.

