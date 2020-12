Cyberpunk 2077: problemi con i soldi? Un glitch vi renderà ricchissimi

Cyberpunk 2077 è sicuramente il titolo del momento, sia in positivo che, purtroppo, in negativo. La nuova opera firmata CD Projekt RED sta riscontrando successo più per i suoi problemi che per il titolo in sé, vista la presenta esosa di bug e glitch vari. Come tutti ben sapranno, il gioco è stato ottimizzato decisamente male per le console old gen, mentre per chi lo sta facendo girare su PC oppure sta sfruttando Google Stadia se lo sta godendo davvero al massimo. Perché si, Cyberpunk 2077 è un opera davvero impressionante a livello ludico con una narrazione ed un gameplay davvero da capogiro, un gran peccato che il lancio non sia stato così ottimale.

Visto il titolo strettamente open world e ricco di cose da fare, è assolutamente semplice (specialmente nei primi giorni del rilascio) di incappare in glitch vari. Cyberpunk 2077 non vi renderà la vita facile, specialmente se vorrete potenziare le vostre armi e sperimentare il Cyberware, avrete per prima cosa bisogno di soldi oltre a materiali e caratteristiche giuste. Se avete problema di denaro, alcuni utenti hanno trovato un glitch semplice per arrivare a guadagnare Eddie (la valuta del gioco) “infiniti”.

Se ovviamente non volete nessun tipo di spoiler, vi invitiamo a chiudere la notizia e non proseguire. Per prima cosa dovrete aver completato la missione di Takamura al diner. Dopodiché vi basterà andare in una determinata parte nel quartiere di Santo Domingo a Night City (come suggerisce il video lasciato qui di sopra) e dopo aver eliminato i nemici nelle zona vi basterà acquisire un codice da un laptop o da un corpo nelle vicinanze. Una volta preso il codice, seguite il punto per arrivare ad un’area piena di nemici e dopo averli fatti fuori prendete il vostro premio da una capsula, un dipinto. Andate in uno dei punti vendita automatici di Night City per vendere il dipinto a 4000 Eddie, per poi ricomprarlo a 5 Eddie. Ripetete il processo cambiando anche punto vendita e così diventerete presto i più ricchi di Night City.

Non è ancora chiaro se sia un vero e proprio glitch, fatto sta che questa semplice mossa aiuta non poco il giocatore, facendolo diventare ricchissimo in poco tempo. Probabilmente CD Projekt RED con gli aggiornamenti in corso, andrà a risolvere anche questo bug oltre a tutti gli altri. In attesa di tutto ciò, fateci sapere cosa ne pensate.