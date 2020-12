Cyberpunk 2077: questione rimborsi, CD Projekt RED risponde

Cyberpunk 2077 è uscito lo scorso 10 dicembre ricevendo un’ottima accoglienza su PC. Sulle console, specialmente su PS4 e Xbox One, il risultato è stato tutt’altro che positivo: tra cali di frame inaccettabili, uno scarso impatto visivo e continui crash dell’applicazione, CD PROJEKT RED si è scusata con la grande utenza old-gen promettendo patch risolutive e anche la possibilità di ottenere un rimborso (per approfondire nel dettaglio, cliccate qua).

Proprio per quanto riguarda i rimborsi, la situazione non è alquanto rosea: Sony sta negando i rimborsi dell’edizione digitale del discusso action-RPG a causa dalla sua politica aziendale. CD PROJEKT RED, attraverso il Joint-CEO Marcin Iwinski e il Vicepresidente Senior dello sviluppo aziendale Michal Nowakowski, ha provato a chiarire la situazione durante una chiamata agli investitori:

“Speriamo che i giocatori ci daranno la possibilità di migliorare il gioco sulle console old gen. Abbiamo pubblicato una patch lo scorso fine settimana e ce ne sarà un’altra tra sette giorni ma diamo loro anche un’altra opzione. Il modo più semplice è chiedere il rimborso al rivenditore, se ciò non fosse possibile, stiamo fornendo aiuto anche in questo“, ha concluso Iwinski per poi lasciare la parola a Nowakowski:

“Dovete capire, Microsoft e Sony, per ogni prodotto che viene rilasciato digitalmente nei loro negozi, hanno politiche di rimborso. Chiunque abbia acquistato un titolo sul PlayStation Network o sullo store di Microsoft può chiedere un rimborso“, ha concluso il Vicepresidente dello sviluppo aziendale.

Insomma, un chiarimento che sicuramente mette alla luce determinate politiche aziendali, e la posizione di CD Projekt RED riguardo alla situazione rimborsi sugli store digitali di Sony e Microsoft. Diteci, cosa ne pensate di tutta questa situazione? Ritenete che Sony debba aggiornare la sua politica riguardante i rimborsi? Argomentate nei commenti!