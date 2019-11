Cyberpunk 2077 arriverà su PS5 e Scarlett? La risposta di CD Projekt RED

In questi ultimi mesi siamo stati letteralmente bombardati da informazioni riguardante la prossima generazione di console. Ovviamente la cosa non ci sorprende visto che il tramonto dell’attuale generazione sembra essere praticamente cominciato. Però prima di salutare le nostre attuali console dovremmo ancora aspettare visto che svariati titoli devono ancora arrivare. Tra queste future opere sicuramente non possiamo non citare il tanto atteso Cyberpunk 2077 che, dopo la presentazione dell’E3 2018 ha continuato a fare rumore intorno a se.

Sappiamo già che il titolo arriverà sicuramente durante il prossimo 2020 per le console odierne. Ma il team di sviluppo si spingerà oltre garantendo anche una versione per PS5 ed Xbox Scarlett? A rivelarci qualche dettaglio in più riguardante questa “situazione” è stato il VP e CFO di CD Projekt RED ovvero Piotr Nielubowicz. Stando ad esso la compagnia starebbe già valutando svariate possibilità per il progetto Cyberpunk 2077. Tuttavia, per il momento non ci sarebbe la minima intenzione di far uscire il gioco anche per le console next gen (almeno non durante il prossimo anno).

“Siamo già consapevoli del fatto che tantissimi giocatori si aspettano grandi cose dai nostri progetti e inoltre siamo consapevoli del fatto che molti vogliono già sapere dettagli sui nostri progetti next-gen. Vi posso garantire che stiamo già valutando ogni singola possibilità per far uscire le nostre future IP anche sui sistemi che vedranno la luce durante l’anno prossimo. Tuttavia mi tocca anche confermarvi il fatto che Cyberpunk 2077 non vedrà la luce su PS5 e Scarlett durante il prossimo 2020!“

Quindi per un’eventuale versione next gen del gioco ci toccherà aspettare ancora qualche tempo. Sicuramente la versione che verrà rilasciata durante il prossimo Aprile 2020 ci basterà per tenerci impegnati fino all’uscita di un’ipotetica versione PS5/Scarlett. Voi cosa ne pensate di questa notizia? Diteci la vostra, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!