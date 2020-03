Cyberpunk 2077: rischio rinvio causa coronavirus? CD Projekt RED dà una risposta

Il Corona Virus non guarda in faccia nessuno, a prescindere dalle varie reazioni dei capi di governo, il rischio di contagio è molto alto e la prudenza non è mai troppa. Preoccupante il dato geografico dell’espansione della malattia che parte dalla Cina e arriva in Europa senza che ce ne rendessimo conto. Senza colpo ferire. Si potrebbe davvero speculare di una scena da videogame, o perlomeno di un incipit di un futuro distopico: come l’ambientazione di Cyberpunk 2077.

Il Covid-19 è preoccupante, la pandemia non risparmia nessuno, gli assembramenti di persone vanno totalmente evitati e molti lavoratori sono costretti in casa perché per la loro attività non è nella lista di “prima necessità”. I più fortunati continuano a lavorare da casa. Questo è ciò che sta accadendo anche a a diverse aziende sviluppatrici: annoveriamo Bungie, Rockstar Games e da oggi, anche CD Projekt RED. Obiettivo primario: provare a far uscire Cyberpunk 2077 nei tempi prestabiliti.

La casa di produzione polacca ha rilasciato un comunicato ufficiale tramite social network, sulla pagina ufficiale del gioco scrivono: “Choomba, vogliamo informarvi che stiamo adottando misure di sicurezza preventive a causa del COVID-19. Ciò significa che grazie al nostro reparto IT, il team lavorerà in sicurezza da casa (sia in Italia sia a Varsavia) fino a quando sarà necessario. Non intendiamo minimamente rallentare i nostri sforzi in vista di settembre”. Cyberpunk 2077, sin dai suoi primi trailer, è uno dei giochi più attesi della fine della presente generazione, ma purtroppo è già stato vittima di un primo rinvio.

Inizialmente il gioco sarebbe dovuto uscire il 16 aprile, ma ad inizio 2020 la sua uscita è già stata posticipata al 17 Settembre. Evidentemente il gioco richiede più sforzo del previsto. Gli sviluppatori potranno lavorare da casa per garantire di poterci far avviare il gioco sulle nostre PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia: non potevamo chiedere di meglio.