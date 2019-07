Cyberpunk 2077: ecco come funzionerà il sistema di progressione

Grazie alla rivista tedesca Komputer Swiat, oggi potremo saperne un po' di più sul sistema di progressione del personaggio in Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 è stato ovviamente uno dei migliori giochi mostrati durante questa E3 2019. Il tanto atteso RPG open-world dai creatori di The Witcher 3 CD Projekt RED, non sarà comunque previsto fino all’anno prossimo ma, grazie alla rivista tedesca Komputer Swiat, oggi potremo saperne un po’ di più sul sistema di progressione del personaggio.

A quanto pare, le classi non saranno fisse. I giocatori avranno la possibilità di scegliere e cambiare le abilità per adattarsi al loro stile di gioco preferito. Quando cominceremo la partita, potremo scegliere tra tre diverse origini, ognuna delle quali accompagnate da un proprio background ed una propria posizione di partenza. Completare le attività premia in punti esperienza che contribuiscono al livello generale del giocatore. Mentre nessun numero esatto è stato confermato come il livello massimo ottenibile in-game, si può notare come il giocatore della demo mostrata, fosse al livello 18 circa a metà del gioco, con il personaggio nemico al livello 45.

Le abilità rientreranno in 12 categorie note come Attributi che includono Forza, Riflessi, Intelligenza, Tecnologia, Fortuna e molto altro ancora. Gli attributi possono essere aggiornati installando diversi cyberware che garantiranno abilità aggiuntive: da aggiornamenti tecnologici, a miglioramenti di combattimento, personalizzazione del vestiario e gadget posseduti. A seconda di ciò che si sbloccherà, sarà inoltre possibile completare il gioco senza dover uccidere nessuno.

Ognuna di queste abilità ed attributi, avranno effetto sul come il giocatore affronterà l’avventura. Certe opzioni di dialogo saranno disponibili a certi giocatori, diversamente da altri, il tutto dipeso dalle abilità e dagli attributi del proprio personaggio.

Cyberpunk 2077 è uno dei giochi più attesi della fiera!

Anche le competenze con le armi faranno da padrone. Infatti, più si userà una determinata arma all’interno del gioco, più si sentirà che si sta effettivamente migliorando nell’utilizzo. La competenza dell’arma scelta infatti, aumenterà man mano che la si utilizzerà influenzandone, ad esempio, la gestione del rinculo, la precisione e la velocità di ricarica. Con l’aumento della competenza del giocatore, anche le animazioni delle armi cambieranno, le azioni di ricarica saranno più veloci e fluide, oltre ad un vero e proprio cambiamento della loro metodologia.

A quanto pare, CD Projekt RED ha messo la scelta del giocatore in prima posizione ed è questo che rende Cyberpunk 2077 speciale. La scelta degli stili di gioco, il design, le opzioni di romanticismo e la religione, vogliono essere completamente aperte e scelte a discrezione del giocatore e della sua progressione nella storia. Il sistema di progressione ha un certo numero di somiglianze con quello di The Witcher 3, ed è plausibile per i giocatori, aspettarsi un’esperienza simile.

Ricordiamo che l’uscita di Cyberpunk 2077 è fissata per il 16 aprile 2020 su PC, PS4 e Xbox One.