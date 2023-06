Al WWDC 2023 Apple ha svelato il Game Porting Toolkit, strumento che permette agli sviluppatori di portare tutti i propri giochi su macOS senza fatica. Il software può già essere usato e, nelle scorse ore, sono emerse un gran numero di prove fatte direttamente dall’utenza che danno una prima idea di com’è (e come sarà) il gaming su MacBook.

Prima di entrare nei dettagli, ricordiamo che, come sottolineato da Apple, giochi sviluppati nativamente per macOS offriranno prestazioni ben superiori a quelli di cui è stato semplicemente fatto il porting; se il gaming su Mac dovesse davvero avere un futuro ed essere sviluppato dagli sviluppatori, allora potremo aspettarci performance molto più interessanti di queste.

Apple's new game porting toolkit is fantastic. Here's Cyperbunk 2077 running at Ultra on an M1 MacBook Pro 16 GB! pic.twitter.com/hylzMU6U46 — Isaac (@isaacmarovitz) June 6, 2023

Partiamo con Cyberpunk 2077, che è stato eseguito su un MacBook Pro M1: il gioco funziona, ma non si va molto oltre. A dettagli Ultra il framerate medio è di 14 FPS, insufficienti per giocare davvero, inoltre la risoluzione è limitata a 1440×900 pixel e non sembra essere modificabile, almeno per il momento. La situazione migliora leggermente su una macchina con chip M1 Pro, dove il gioco raggiunge i 30 FPS a dettagli bassi e risoluzione 1080p.

Passiamo poi a Diablo IV, nuova uscita che raggiunge e mantiene i 60 FPS medi su un MacBook Pro 14 con M1 Max, ma con dettagli grafici medi e una risoluzione di 1512×982 pixel. Su M2 Max le prestazioni sono decisamente superiori, dato che alla stessa risoluzione il gioco si assesta tra gli 85 FPS e i 90 FPS medi con dettagli Ultra.

Testato anche Hogwarts Legacy, che sempre su M2 Max a risoluzione 1512×982 pixel raggiunge i 40 FPS medi, impostando un livello di dettaglio medio e abilitando FSR 2 in modalità qualità. Non mancano all’appello poi anche altri titoli famosi come The Witcher 3 (circa 40 FPS su M1 Pro a risoluzione 1440p), Elden Ring (35 FPS in 1440p e dettagli medi, sempre su M1 Pro) e Sekiro (circa 35 FPS).

La community è indubbiamente molto attiva e, se volete rimanere aggiornati sulle ultime novità (escono nuove prove praticamente ogni ora), vi rimandiamo al subreddit r/macgaming. Tra i titoli che invece non funzionano (almeno per ora) con Game Porting Toolkit figurano Red Dead Redemption 2, GTA 4, The Last of Us, Far Cry 3, Overwatch e altri. GTA V offre risultati contrastanti, funzionando ad alcuni utenti e non ad altri. In generale, sembra che tutti i giochi basati su DirectX 9 e DirectX 10 non siano funzionanti.