La strada da fare è ancora lunga e complicata, ma la presenza di Hideo Kojima allo scorso WWDC è una dichiarazione di intenti molto forte: i Mac sono pronti a battere Windows anche sul gaming. Apple ha recentemente introdotto una serie di nuove funzionalità per migliorare il Mac e trasformarlo in una piattaforma di gioco drasticamente più performante. Una di queste novità è la Modalità Gioco, disponibile su macOS Sonoma, che mira a migliorare le prestazioni gaming sui Mac dotati di chip Apple Silicon. Oltre a questo Apple ha sviluppato uno strumento chiamato Game Porting Tool per semplificare il processo di porting dei giochi Windows sul Mac.

Il Game Porting Tool di Apple si basa su Wine, una piattaforma open-source molto popolare che consente di eseguire software Windows su sistemi operativi Unix come macOS e Linux. Questo strumento aiuta gli sviluppatori a portare i loro giochi per PC sul Mac con il minimo sforzo. Inoltre, il Game Porting Tool è in grado di tradurre l’API DirectX 12 di Windows, utilizzata per il rendering grafico e l’audio nei giochi, nella tecnologia grafica Metal 3 di Apple. Ciò consente ai giochi di funzionare in modo nativo su macOS, offrendo prestazioni ottimizzate.

Apple incoraggia gli sviluppatori a non limitarsi a eseguire versioni tradotte dei giochi Windows, ma a creare versioni native specificamente per macOS. Nonostante alcuni giochi possano essere eseguiti senza apportare modifiche al codice, Apple afferma che le versioni native offrono prestazioni significativamente migliori, con un frame rate quasi raddoppiato a paragone di hardware simile. Gli sviluppatori possono utilizzare gli strumenti forniti dall’SDK macOS Sonoma per convertire la grafica DirectX in Metal e sfruttare altre caratteristiche native del sistema, come il supporto per i controller di gioco, lo spatial audio e i video HDR.

Oltre al Game Porting Tool, gli sviluppatori possono beneficiare della Modalità Gioco integrata in macOS Sonoma. Quando questa modalità è attivata, il sistema ottimizza l’esperienza di gioco, dando la priorità al gioco rispetto a qualsiasi altra cosa. Ciò include per esempio la riduzione della latenza del Bluetooth per gli AirPods, il raddoppio della frequenza di campionamento Bluetooth per i controller PlayStation e Xbox, nonché una maggiore priorità per la GPU e la CPU del Mac, garantendo frame rate più stabili e fluidi.

Con macOS Sonoma, Apple sta cercando di dimostrare agli sviluppatori che vale la pena portare i propri giochi su Mac, sfruttando la potenza dei chip Apple Silicon. Questo sforzo potrebbe aumentare il valore e la popolarità del Mac come piattaforma di gioco che a oggi, possiamo senza problemi scriverlo, non è assolutamente in grado di impensierire i competitor. Attualmente, la versione beta di macOS Sonoma è disponibile per gli sviluppatori, mentre una versione beta pubblica sarà rilasciata il prossimo mese, seguita dal rilascio ufficiale previsto per l’autunno.

Cosa ne pensate? Credete veramente che Apple possa impensierire Windows o Linux per quanto concerne il gaming su PC?