Cyberpunk 2077 e PS5, assenti impostazioni sulla grafica e performance

Cyberpunk 2077, la nuova opera targata CD Projekt RED, è in arrivo nella giornata di domani ma già alcuni utenti sono entrati nel magico mondo di Night City. Secondo alcune dichiarazioni da parte degli utenti, su PS5 sembrerebbero essere assenti impostazioni riguardanti la qualità grafica e performance, presenti invece su Xbox Series X. Sulla console di casa Microsoft infatti sono presenti due modalità grafiche: Performance, con risoluzione più bassa e framerate più elevato; e risoluzione, che migliora la qualità visiva riducendo, appunto, il framerate.

In modalità performance il titolo dovrebbe girare tranquillamente a 60fps, risultando decisamente più fluido. Nonostante l’assenza di tali impostazioni, Cyberpunk 2077 su PS5 sembra andare comunque a 60fps. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che non si tratta delle versioni next gen, l’upgrade sarà disponibile soltanto l’anno prossimo. Rimane quindi plausibile che la retrocompatibilità della console Sony abbia sbloccato il framerate mantenendo di conseguenza unicamente la modalità performance senza necessariamente cambiarla.

La retrocompatibilità di Xbox Series X, differente da quella di PS5, dà la possibilità all’utente di poter scegliere una delle due modalità. Nonostante questa differenza sulla carta sostanziale, è possibile che CD Projekt RED possa cambiare il tutto grazie alla patch del day one. Ad oggi non siamo in grado di riferirvi quale delle due versioni sia la migliore, ma siamo certi che a partire da domani ci saranno un sacco di video analisi a riguardo. Ora come ora risulta anche abbastanza inutile studiare le versioni PS5 e Xbox Series X, in quanto stanno semplicemente sfruttando la capacità della propria retrocompatibilità siamo estremamente curiosi di scoprire le vere migliorie con l’arrivo dell’upgrade nel 2021.

Cosa ne pensate di questa notizia? Su che piattaforma giocherete Cyberpunk 2077? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti la nuova opera targata CD Projekt RED.