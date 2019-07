Cyberpunk 2077: non uno ma ben tre progetti in sviluppo, ecco i dettagli ufficiali

Cyberpunk 2077 non è solo un gioco, ma ben tre progetti: ecco tutti i dettagli ufficiali rilasciati dallo sviluppatore recentemente.

Cyberpunk 2077 è uscito dall’E3 2019 come il Re indiscusso dell’evento californiano. Il gioco è riuscito a divenire il più chiacchierato su internet e il suo trailer il più visto tra quelli presentati in fiera; il tutto senza mostrare un nuovo gameplay (di cui potete scoprire tutto nella nostra anteprima). Saranno quindi molte le persone felici di sapere che CD Projekt RED ha in sviluppo non uno ma ben tre progetti legati a Cyberpunk 2077.

L’informazione arriva direttamente dal presidente di CD Projekt, Adam Kiciński. Ecco le sue esatte parole: “Stiamo lavorando su tre cose legate a Cyberpunk. C’è il gioco principale e altre due cose. Ci sono tre team di sviluppo.”

Il primo gioco è chiaramente quello che tutti noi conosciamo e che sarà disponibile il prossimo anno. Un secondo progetto dovrebbe essere in lavorazione presso il team di Wrocław che dovrebbe contare su 40 persone: questo titolo sarebbe incentrato sul multiplayer, già citato in passato dallo sviluppatore. Pare quindi che il rilascio di un qualche tipo di modalità multigiocatore dopo il lancio sia altamente probabile.

Il terzo progetto, invece, è quello più misterioso e per questo anche più interessante per chi ama lasciarsi andare all’hype. Il vice presidente Piotr Nielubowicz ha affermato che il prossimo “grande” gioco di CD Projekt sarà nuovamente ambientato nel mondo di Cyberpunk e che il team sta “già lavorando su di esso, pensandolo come un progetto enorme e innovativo.” Diteci, voi cosa ne pensate? Vi piace l’idea di nuovi capitoli nel mondo di Cyberpunk?

Va anche detto che questo approccio non è molto diverso da quello mantenuto con The Witcher 3; dopo il capitolo principale sono stati rilasciati Gwent: The Witcher Card Game (ancora in sviluppo tra espansioni e aggiornamenti) e Thronebreaker: The Witcher Tales.