Una nuova mod trasforma l’esperienza di Cyberpunk 2077 inserendo al suo interno la cyberpsicosi e i suoi sintomi. In questi giorni Cyberpunk 2077 è tornato sulla bocca di tutti, ripopolando il mondo costruito da CD Projekt Red grazie a Edgerunners, l’omonima serie animata targata Netflix. L’arco narrativo al suo centro, fra le altre cose, ha introdotto una dinamica molto interessante strettamente connessa a uno degli elementi centrali del gioco. Semplicemente l’installazione di qualsiasi nuovo frammento cibernetico comporta non soltanto un miglioramento delle proprie prestazioni personali, ma anche il rischio di un vero e proprio rigetto mentale, chiamato cyberpsicosi.

Cyberpunk 2077

Basandosi su tutto ciò, come riportato anche da GamesRadar, un modder di Cyberpunk 2077, tale djkovrik ha creato la mod Wannabe Edgerunner, la quale inserisce all’interno dell’esperienza di gioco un approccio basato su questa cyberpsicosi. Il tutto attraverso un nuovo sistema che gestisce l’umanità del giocatore, sulla scia della serie tv suddetta e del gioco da tavolo di Cyberpunk 2077, con cui dover fare in conti nel corso della propria intera avventura. Così gli effetti della psicosi suddetta saranno perennemente sotto controllo, con la possibilità di gestirli attraverso le proprie scelte.

Quando l’umanità però scenderà troppo in basso, ecco che i sintomi più negativi cominceranno a fare capolino all’orizzonte (nella serie, ad esempio, sono l’apatia e la rabbia violenta). La perdita progressiva della propria umanità, inoltre, non verrà innescata soltanto con i miglioramenti fisici suddetti, ma anche a seguito di numerosi omicidi. Anche atti del genere influiscono parecchio sulla propria sanità mentale, quindi. Sostanzialmente uscire di testa perdendo il controllo e uccidendo persone innocenti, con anche dei miglioramenti addosso, lancerà il giocatore in un baratro da cui è difficile far ritorno.

Nel gioco di Cyberpunk 2077 troveremo tutto ciò attraverso alcune distorsioni visive a schermo e debuff. Ci sono varie fasi legate alla cyberpsicosi, e una volta superato un certo limite sarà molto difficile mettere un freno. Ovviamente l’innesco di una reazione del genere dipende dalla qualità degli elementi che si aggiungono al proprio corpo, e dall’utilizzo o meno dei neurobloccanti, disponibili nella mod all’acquisto.