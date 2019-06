Cyberpunk 2077 uscirà anche su PS5 e Xbox Scarlett?

I ragazzi di CD Projekt RED ci parlano un po' dell'attesissimo Cyberpunk 2077 e della possibilità che il loro titolo arrivi anche su next gen.

Uno dei titoli che più ha attirato l’attenzione durante l’E3 2019 appena conclusosi è senza ombra di dubbio alcuno l’attesissimo Cyberpunk 2077. Grazie anche alla presenza del bravissimo Keanu Reeves, CD Projekt RED è infatti riuscita a destare l’interessa di gran parte della community.

Cyberpunk 2077 è attualmente atteso per il 16 Aprile 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il titolo della celebre software house uscirà quindi diversi mesi prima del lancio della cosiddetta next-gen. Vedendo tale data una domanda è quindi sorta spontanea nella mente degli innumerevoli appassionati: Cyberpunk 2077 uscirà in futuro anche su PS5 e Xbox Scarlett?

Durante un’intervista il lead quest designer del titolo, Pawel Sasko, ha risposto così: “Attualmente siamo impegnati sulle versioni PC, PS4 e Xbox One ma, ovviamente, in futuro probabilmente porteremo Cyberpunk sulle console next-gen. Ma questo è un argomento non attuale, al momento ci stiamo focalizzando su altro”.

Sasko ha poi affermato, parlando dei limiti tecnici delle attuali console di gioco: “Una delle cose che abbiamo imparato con The Witcher 3 è che non dobbiamo assolutamente rinviare i lavori sulle versioni console. Dobbiamo avere ad ogni momento una versione funzionante per qualsiasi piattaforma. La versione che stiamo mostrando attualmente gira su pc di fascia alta, le console attuali stanno invecchiando ed è ovvio che dovremo fare dei sacrifici con Cyberpunk in tale senso. La cosa più importante per noi è comunque la fluidità, faremo in modo di tirare fuori tutta la potenza possibile da Xbox One e PlayStation 4.”

Che ne pensate di questa notizia, comprerete subito il titolo o aspetterete una possibile versione per next-gen?