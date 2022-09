In queste settimane Cyberpunk 2077 sta vivendo un momento di grande gloria. Mai come oggi il titolo CD Projekt RED aveva ricevuto così tante attenzioni e il tutto sta accadendo grazie all’anime Cyberpunk Edgerunners (potete leggere la nostra recensione qui). La serie animata prodotta dallo Studio Trigger e disponibile su Netflix sta venendo particolarmente apprezzata da molti, tanto che anche chi aveva deciso di non acquistare il gioco a causa dei diversi problemi ora sta popolando le strade di Night City.

Questo entusiasmo ritrovato nei confronti del franchise si sta espandendo anche verso il videogioco, che in questo periodo sta dando tante soddisfazioni sia ai giocatori che ai ragazzi di CD Projekt RED. A testimoniare il grande successo che sta ottenendo Cyberpunk 2077 ci sono i dati di vendita, con il team polacco che ha recentemente dichiarato che il videogioco ha raggiunto la bellezza di 20 milioni di copie vendute da quando è stato lanciato ormai quasi due anni fa.

“Oltre 20 milioni di cyberpunk hanno vagato per le strade di Night City”, ha annunciato CD Projekt RED all’interno di uno dei tweet più recenti. Questi appassionati hanno festeggiato con Jackie, conosciuto Johnny Silverhand, guidato con Panam e interagito con tutti gli altri personaggi che sono apparsi in quest’avventura videoludica nel mondo di Cyberpunk. Alcuni di questi personaggi, inoltre, si possono vedere anche nell’anime Edgerunners, e questo ha spinto molti proprio verso il videogioco.

Over 20 million cyberpunks have been roaming the streets of Night City – partying with Jackie and getting to know Johnny, driving around with Panam and diving with Judy, hanging out with River and listening to Kerry’s songs.

Thank you and we hope to see you all in the Afterlife! pic.twitter.com/ifFLhg6npO

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 28, 2022