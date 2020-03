Dallara Esports Championship annunciato da Dallara e AK Informatica

Dallara e AK Informatica hanno svelato il Dallara Esports Championship, un campionato eSports che mette in palio delle opportunità uniche di lavoro all’interno di Dallara. Dallara è il maggior produttore mondiale di auto da competizione, con oltre trecento vetture da corsa settimanalmente impegnate su diversi circuiti internazionali.

Vista la momentanea sospensioni delle attività sui circuiti reali il Dallara Esports Championship cerca di mantenere attivo l’interesse nel motorsport con una competizione virtuale che si terrà in cinque diversi circuiti come il Mugello, Imola, Brands Hatch e Spa-Francorchamps.

La partecipazione all’evento è libera, con la sola richiesta a coloro che volessero farne parte di effettuare una donazione alla raccolta fondi effettuata da Dallara e AK Informatica per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Tutte le gare del Dallara Esports Championship si terranno su Assetto Corsa con una vettura creata per l’occasione da Dallara e saranno trasmesse in diretta streaming con tanto di telecronaca sulle pagine social di entrambe le società. Per partecipare alla competizione sarà quindi necessario possedere Assetto Corsa su Steam. Durante l’evento sarà possibile inoltre fare donazioni sempre a favore delle due realtà ospedaliere in questo difficile momento.

Le iscrizioni alla competizione aprono il 30 marzo, con il Grand Final attualmente previsto per il 16 maggio. A breve sarà possibile iscriversi al Dallara Esports Championship e trovare maggiori informazioni sul sito dedicato.

I primi tre classificati al Dallara Esports Championship riceveranno un’opportunità lavorativa presso Dallara:

Primo posto: tirocinio curricolare retribuito di tre mesi presso il reparto Electronics & Software Engineering Dallara

Secondo posto: sessione di affiancamento ai Coach Dallara del corso di Guida Dallara Stradale Esperienza, della durata massima di 2 giorni

Terzo posto: sessione di affiancamento ad uno specialista Dallara durante sessione di test al Simulatore Professionale di Guida, della durata di 1 giornata lavorativa.