Dance Central presto su Oculus Quest e Rift S

Dance Central arriva su Oculus Quest e Oculus RIft S: vediamo il trailer condiviso da Harmonix e i nuovi dettagli in merito.

Oculus ha annunciato che il famoso francise di Harmonix, Dance Central, debutterà su Oculus Quest e Oculus Rift S. Offrirà una sondtrack composta da 32 canzoni. Dance Central permette di perfezionare il proprio stile di danza sulle note dei successi che hanno scalato le classifiche, dagli anni ’70 fino a oggi.

Sono già state svelate alcune opere presenti nello store:

Bruno Mars ft. Cardi B — “Finesse (Remix)”

The Chainsmokers ft. Daya — “Don’t Let Me Down”

DJ Snake & Lil Jon — “Turn Down for What”

Haddaway — “What is Love”

Pitbull ft. Ne-Yo, Afrojack, & Nayer — “Give Me Everything”

Rob Base & DJ EZ Rock — “It Takes Two”

Il gioco è adatto a ogni tipo di giocatore, sia che si voglia sfidare avversari in multiplayer, sia che si preferisca la co-op, oppure che si desideri unicamente giocare per conto proprio: c’è una modalità adatta a tutti. All’interno della modalità Studio sarà possibile fare pratica, studiando ogni singola mossa e sfruttando al meglio l’interfaccia utente opzionale per analizzare le proprie prestazioni.

In Club, invece, si potrà scalare le classifiche e conoscere i character del gioco incontrandoli al bar, all’ingresso o nell’area VIP. Nella Lounge, inoltre, è possibile ospitare feste da ballo private e pubbliche per un massimo di quattro persone e mescolare le cose con una selezione di mini-giochi. Diteci, cosa ne pensate di questo annuncio? L’idea di giocare in realtà virutale con Oculus a Dance Central vi intriga, oppure preferite un approccio più tradizionale?