Dbrand svela a modo suo Nintendo Switch 2

Mentre Nintendo si avvicina alla scadenza autoimposta per la presentazione del successore di Switch, prevista entro aprile 2025, nuove indiscrezioni provenienti da produttori di accessori sembrano svelare dettagli cruciali sull'aspetto e le caratteristiche della prossima console. A catalizzare l'attenzione è dbrand, nota per i suoi accessori personalizzati e per le sue provocazioni nei confronti delle grandi aziende del settore, che ha appena annunciato la custodia "Killswitch 2", mostrando un rendering animato che rivela significative differenze rispetto al modello attuale.

Il sito web di dbrand mostra un veloce video della custodia e, al suo interno, un modello dell'hardware che presenta notevoli differenze rispetto a Switch e Switch OLED: la nuova console appare più grande e presenta un misterioso secondo pulsante sul Joy-Con destro, sotto il pulsante Home. Ulteriori leak di accessori, emersi negli ultimi giorni, sembrano confermare questo design.

Dbrand sembra estremamente fiduciosa nel suo prodotto. Il CEO Adam Ijaz ha dichiarato di possedere "dimensioni reali" – non una semplice stima – basate su una "scansione 3D dell'hardware reale". Alla domanda su come siano entrati in possesso di tali informazioni, Ijaz ha risposto con un enigmatico "Bel tentativo, Nintendo".

Secondo le misurazioni di dbrand, il successore di Switch (che per comodità chiameremo Switch 2) sarà sia più largo che più alto di Nintendo Switch OLED, pur mantenendo uno spessore simile. Le specifiche di Nintendo indicano che l'attuale console portatile misura 242 mm di larghezza, 102 mm di altezza e 13,9 mm di spessore. Ijaz afferma che Switch 2 misurerà 270 mm di larghezza, 116 mm di altezza e 14 mm di spessore, con la parte centrale della console che occuperà 200 mm di larghezza.

Ijaz ha inoltre anticipato che il kickstand misurerà circa la metà dell'altezza della console, intorno ai 55 mm; una misurazione diagonale del vetro di copertura supporta le precedenti indiscrezioni sulla presenza di uno schermo da 8 pollici.

Immagine 1 di 5

Immagine 2 di 5

Immagine 3 di 5

Immagine 4 di 5

Immagine 5 di 5

Stando a quanto riferito da Ijaz, i Joy-Con saranno "collegati magneticamente" con un "pulsante di espulsione" posizionato sul retro dei Joy-Con, vicino alla parte superiore. La nuova custodia di dbrand sfrutterà la caratteristica dei controller rimovibili: le parti della custodia dedicate ai controller potranno essere staccate con i Joy-Con al loro interno.

Un elemento di particolare interesse è il secondo pulsante quadrato presente sotto il pulsante Home, sul quale è stampata una "C". Ijaz ha ammesso di non conoscerne la funzione. Il Joy-Con sinistro nel mockup di dbrand presenta ancora un pulsante nella stessa posizione in cui si trova il pulsante di acquisizione su Switch. Non è chiaro se questo pulsante "C" abbia ora la funzione di acquisizione o se i pulsanti abbiano funzioni diverse. (Nintendo introdusse originariamente i pulsanti C sul controller del Nintendo 64 nel 1996 per controllare la telecamera di gioco).

Ijaz ha fornito anche dettagli tecnici, come l'altezza degli stick analogici (6,27 mm), la sporgenza del D-pad e dei pulsanti ABXY (1,57 mm), la larghezza del cavalletto (180 mm) e l'estensione dei trigger posteriori (9,1 mm).

Nonostante la grande quantità di informazioni in suo possesso, Ijaz si è detto "genuinamente incerto" sulla potenziale data di uscita della console. dbrand punta a un lancio della sua custodia tra fine marzo e inizio aprile. Ijaz non ha informazioni sul possibile dock TV di Switch 2, ma ipotizza che "il fattore forma sarà simile alla generazione precedente". Non è inoltre chiaro se lo schermo sarà LCD o OLED.

È insolito che un produttore di accessori riveli pubblicamente così tanti dettagli su un prodotto di un'azienda potente e litigiosa come Nintendo. Tuttavia, non sorprende che a farlo sia dbrand, la cui strategia di marketing include spesso provocazioni nei confronti dei produttori di console, con Nintendo come bersaglio frequente.

Gran parte di ciò che dbrand sta mostrando e che Ijaz sta dicendo concorda con un video di SwitchUp che mostra un mockup di Switch 2 fornito da un produttore di custodie. Questo mockup è chiaramente più grande dell'attuale Switch OLED e i nuovi Joy-Con sono visibilmente più grandi dei precedenti. Si possono notare anche il secondo pulsante quadrato sotto il pulsante Home, il pulsante più grande sotto i trigger che presumibilmente serve per espellerli dalla console e un ampio cavalletto simile a quello di Switch OLED.

Un'altra interessante aggiunta sembra essere una seconda porta USB-C sulla parte superiore del mockup, che teoricamente permetterebbe di collegare un cavo di ricarica durante l'utilizzo in modalità tabletop. Con l'attuale Switch, la porta di ricarica inferiore è bloccata quando la console è appoggiata su un tavolo.

Mentre si attende l'annuncio ufficiale di Nintendo con dettagli concreti su Switch 2, l'azienda ha già anticipato che la console sarà retrocompatibile con i giochi di Switch e supporterà Nintendo Switch Online. Le rivelazioni di dbrand, tuttavia, gettano nuova luce sulle caratteristiche fisiche della console, alimentando ulteriormente l'attesa per il suo arrivo sul mercato.