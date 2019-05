Dead Island 2: che fine ha fatto il survival horror?

Nonostante non si abbiano sue notizie da un bel po', Dead Island 2 è ancora in fase di sviluppo. L'editore lo ha confermato in questi giorni

Vi ricordate del primo Dead Island? Il famoso survival horror in prima persona che vi metteva in una situazione non tanto gradevole, dove un’intera isola era stata contratta da un misterioso virus e trasformata in zombie. Sicuramente se avete giocato al primo capitolo non potete assolutamente dimenticarvi del secondo capitolo. Un momento, ma… che fine ha fatto Dead Island 2?

Dead Island 2 è stato presentato inizialmente all’E3 del 2014, e dopo il termine della fiera non si sono più sentite alcune notizie riguardanti il gioco in sviluppo da Sumo Digital. Molti hanno tirato le somme e hanno pensato che il secondo capitolo survival horror fosse stato cancellato, ma non è così in realtà. THQ Nordic lo ha confermato nella sua ultima presentazione degli utili finanziari. Dead Island 2 è ancora in fase di sviluppo, sebbene abbia avuto un percorso di sviluppo parecchio travagliato e non siano girate più voci sul suo conto. Il Publisher ha un numero esagerato di titoli in cantiere, si vocifera di circa 80 giochi di cui 48 non ancora annunciati. E quale momento migliore per annunciare i propri futuri titoli se non l’E3 2019?

Con l’E3 alle porte, le possibilità di riuscire a vedere qualche trailer di qualche nuovo gioco sono molto alte, anche se non ci aspettiamo di vederne uno incentrato su Dead Island 2. Durante la sessione di Q&A con i propri azionisti, l’editore ha parlato molto di quello che possiamo aspettarci nel terzo e quarto trimestre di quest’anno. Dalle parole del CEO e co-fondatore di THQ Nordic, Lars Wingafor, non sembra esserci ancora una possibile finestra di lancio per Dead Island 2, almeno per quest’anno.

Vi ricordiamo che il titolo survival horror è ancora in fase di sviluppo, nonostante sia stato annunciato 5 anni fa. Intanto mentre speriamo di avere presto ulteriori notizie, vi consigliamo di rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.

Sperate di poter vedere un possibile trailer di Dead Island 2 all’E3 di quest’anno?