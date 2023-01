Se avete giocato l’originale Dead Space del 2008, saprete certamente dell’esistenza del leggendario tesoro PENG: una statuetta nascosta nell’hangar, recuperabile solo grazie all’utilizzo della telecinesi. In principio, PENG era recuperabile solo verso a fine gioco, più precisamente nel capitolo 11, visto che non si poteva esplorare liberamente la nave e tornare sui propri passi. In realtà, con il New Game+ c’era l’opportunità di prenderlo immediatamente appena sbarcati sulla Ishimura, avendo l’equipaggiamento già tutto sbloccato.

PENG, oltre a permettere di ottenere il trofeo “PENG è per sempre!” (se vi serve una mano qui trovate la guida ai trofei di Dead Space Remake), consente anche di guadagnare ben 30.000 crediti dal negozio. Insomma, parliamo di un vero e proprio tesoro inestimabile e utile per aiutarci a potenziare tutte le armi e completare il gioco al 100%.

Tuttavia, nel remake gli sviluppatori hanno voluto scherzare sulla presenza del tesoro. Essendo la Ishimura ora liberamente esplorabile, Isaac Clark può ritornare da subito all’hangar e quindi provare a recuperare da subito il tesoro… che tuttavia non è presente, al suo posto un messaggio di un collezionista che racconta di quanto abbia faticato per ottenere la statuetta, talmente inestimabile da averla nascosta “nelle profondità, dove tutto è dimenticato”.

Come nella versione di Visceral Games, PENG può quindi essere recuperato solo nel capitolo 11. Ma vediamo esattamente dove.

Dove si trova il tesoro di PENG in Dead Space Remake?

Una volta scesi dal trasporto rapido, seguite l’obbiettivo missione per raggiungere la stiva, accedete all’ascensore per il personale vicino al terminale di potenziamento e una volta scesi guardate e a sinistra, eliminate il necromorfo esplosivo che arriva verso di voi e successivamente date uno sguardo leggermente ancora a sinistra, vicino all’ascensore: troverete una serie di scatole da spostare con la telecinesi, poco dietro un’armadietto con dentro PENG, dal valore di 30.000 crediti come nell’originale videogioco del 2008.

Per facilitarvi, abbiamo aggiunto anche una video guida che vi aiuterà a trovare PENG facilmente, la potete trovare a inizio articolo.