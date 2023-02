Come in ogni survival horror che si rispetti, per riuscire a portare a casa la pelle dovrete fare affidamento sul vostro arsenale, badando a tenerlo sempre “aggiornato”. In Dead Space Remake, quindi, armi e rispettivi upgrade saranno una delle vostre prime preoccupazioni, anche perché ci saranno ben tre trofei collegati (“Arsenale completo”, “Al massimo” e “Costruzione su ordinazione”). Tuttavia, se alcune di queste armi saranno disponibili semplicemente progredendo nella trama principale di gioco, per altre dovrete accedere a determinate aree della Ishimura per recuperarle; stesso dicasi, ovviamente, per i rispettivi potenziamenti.

Nella vostra avventura a bordo della Ishimura potrete trovare 9 armi, ciascuna delle quali potrà contare su ben 3 upgrade (per un totale di 21 potenziamenti). Nelle righe che seguono, vi indicheremo con esattezza dove e come trovare ciascuno di questi elementi del vostro equipaggiamento, così da arrivare più agevolmente alla conclusione del vostro viaggio.

Se siete alla ricerca di altri consigli sul gioco, non esitate a consultare la guida completa di Dead Space Remake.

Dead Space Remake: tutte le armi ed i potenziamenti

Dead Space

LAMA AL PLASMA

Capitolo 1

Dopo essere scesi utilizzando dall’ascensore, troverete la prima delle armi di Dead Space Remake adagiata su una panca nell’officina di servizio. Vi imbatterete nelle primissime fasi del Capitolo 1 e, inutile dirlo, sarà l’arma con cui affronterete la gran parte dei combattimenti.

Potenziamenti:

Cartucciera (Capitolo 2): dopo aver fatto tolto da mezzo gli ostacoli, entrate nella clinica della Ishimura e la troverete adagiata su su una panchina; Accumulatore di calore (Capitolo 3): acquistabile nel negozio per 11.000 crediti; Lame appesantite (Capitolo 8): lo troverete su una sedia all’interno della stanza degli armadietti della manutenzione;

MODULO DI STASI

Capitolo 1

Partite alla Sala di Controllo del Tram ed imboccate la porta di destra; scendete al piano inferiore e troverete il Modulo di Stasi praticamente di fronte a una porta malfunzionante.

MODULO TELECINESI

Capitolo 2

Troverete quest’arma immediatamente di fronte a voi, praticamente all’inizio del capitolo in questione.

FUCILE A IMPULSI

Capitolo 2

Rimuovete alcuni ostacoli che vi sbarrano la strada usando la Telecinesi e salite al piano superiore della Stazione del Tram Medico: l’arma in questione verrà vi verrà consegnata da un agente di sicurezza in fin di vita.

Potenziamenti:

Autoloader cinetico (Capitolo 3): acquistabile presso il negozio per 11.000 crediti (dopo aver trovato il Fucile a impulsi); Caricatore P.C.S.I. personalizzato (Capitolo 4): reperibile all’interno del Deposito dei sistemi elettrici, su uno scaffale. Per accedere alla stanza, dovrete mettervi accanto alla finestra rotta ed usare la telecinesi per spostare le scatole che si trovano vicino alla porta; fatto questo, sparate al fusibile per sbloccare l’ingresso; Granate ad alto rendimento (Capitolo 10): ritornate nell’Atrio e prendete l’ascensore che vi condurra al Sistema di Purificazione dell’acqua, in modo da raggiungere la prima porta dell’Override Principale: troverete questo potenziamento all’interno del primo armadietto;

SQUARTATORE

Capitolo 3

Vi imbatterete in quest’arma presso il negozio presente in questo capitolo: lo Squartatore sarà sul pavimento, praticamente di fronte a voi.

Potenziamenti:

Tracciatore Ricochet (Capitolo 3): acquistabile presso il negozio per 11.000 crediti (dopo aver trovato lo Squartatore); Lanciatore ad angolo (Capitolo 6): lo troverete sulla scrivania dell’ufficio di B. Andonov, il primo a sinistra nell’area di Controllo del Flusso; Lame in fibra di carbonio (Capitolo 10): attraversate la stazione del tram per raggiungere la Sala Macchine, quindi attraversare la Sala di Preparazione fino al negozio. Sul retro, troverete una cassa da aprire, con il potenziamento al suo interno;

LANCIAFIAMME

Capitolo 3

Troverete il Lanciafiamme attaccato ad un cadavere in cui vi imbatterete sul muro nel corridoio che porta al Deposito di Carburante.

Potenziamenti:

Idrazina gel (Capitolo 3): acquistabile presso il negozio per 11.500 crediti (dopo aver trovato il lanciafiamme); Serbatoio di carburante da un macrolitro (Capitolo 7): settate l’interruttore a gravità zero, quindi fluttuate fino a raggiungere il piano inferiore: entrare nel ripostiglio per trovare l’oggetto sul pavimento. Per accedere a quest’area dovrete avere un’autorizzazione di sicurezza di livello 3; Ugello ad alta pressione (Capitolo 10): prendete la batteria dalla stanza delle cuccette ed inseritela nell’interruttore automatico vicino ai bagni. A questo punto, attivate le porte ed entrate nella stanza delle cuccette situata accanto ai bagni: qui dentro troverete una cassa con il potenziamento al suo interno;

RAGGIO A CONTATTO

Capitolo 4

Per ottenere quest’arma, dovrete prima essere in possesso dell’autorizzazione di sicurezza di livello 2. Non appena l’avrete ottenuto, recatevi presso l’Ufficio dei Registri: troverete il Raggio a Contatto sul pavimento di questa stanza.

Potenziamenti:

Legame di supersimmetria (Capitolo 4): acquistabile presso il Negozio per 12.000 Crediti (a patto di possedere già l’arma); Modulo di diffrazione (Capitolo 10): dirigetevi al ponte minerario e, nella prima stanza, usate la telecinesi per spostare le scatole, creandovi un percorso verso il magazzino degli strumenti, al cui interno si troverà un forziere contenente il potenziamento; Eliotrone portatile (Capitolo 10): recatevi presso il centro medico e scendere nel Laboratorio principale; attraversare il corridoio sul retro e aprire la stanza degli armadietti delle bioprotesi (occorre un’autorizzazione di sicurezza di livello 3): troverete il potenziamento sul banco di lavoro;

PISTOLA MULTIRAGGIO

Capitolo 5

Anche per quest’arma, dovrete prima essere in possesso dell’autorizzazione di sicurezza di livello 2. Non appena l’avrete ottenuto, recatevi al Deposito di attrezzature di emergenza e troverete la Pistola Multiraggio sul pavimento, all’interno di una pozza di sangue.

Potenziamenti:

Condensatore ionizzato (Capitolo 4): acquistabile presso il negozio per 11.500 Crediti (dopo aver trovato la Pistola Multiraggio); Laser di precisione (Capitolo 10): dirigetevi presso l’Idroponica e aprite il forziere che troverete nel corridoio tra l’hub centrale dell’area e la stazione del tram minerario: l’oggetto si troverà all’interno della cassa; Energizzatore di fotoni (Capitolo 10): dirigetevi nel corridoio tra il Laboratorio chimico e la Criogenia, in questa zona troverete il Deposito del laboratorio che, però, richiederà un’ autorizzazione di sicurezza di livello 3 per accedere al suo interno. Non appena sarete entrati, troverete il potenziamento in una cassa.

PISTOLA A CAMPO DI FORZA

Capitolo 6

Anche quest’ultima arma vi richiederà l’autorizzazione di sicurezza di livello 2 che però, se avete già messo le mani sulle due precedenti armi, dovreste aver già ottenuto. Recatevi presso la Stanza della Semina A e troverete la Pistola a Campo di Forza accanto ad un cadavere.

Potenziamenti: