Death Stranding: Kojima ci parla delle lingue in cui sarà doppiato il gioco

Da dopo la presentazione del suo primo trailer ufficiale, Death Stranding ha fatto molto parlare di sé. Dopo l’arrivo di notizie relative alla grandezza della mappa di gioco, alla non presenza del game-over e al genere pensato da Kojima, se ne aggiunge una nuova: una notizia che riguarda il doppiaggio e i sottotitoli della nuova IP in arrivo l’8 novembre 2019.

Dal suo attivissimo profilo personale, ormai fonte ufficiale di numerose notizie legate al gioco, Hideo Kojima afferma che Death Stranding avrà il doppio audio inglese/giapponese: “Non preoccupatevi! La versione giapponese di Death Stranding includerà il doppiaggio sia in versione originale (inglese) con sottotitoli giapponesi, sia il doppiaggio giapponese.”

Attualmente non è chiaro se nella versione prevista per noi occidentali è previsto un doppiaggio diverso dall’inglese, dato che Sony non ha ancora dichiarato nulla per quanto riguarda il doppiaggio di Death Stranding. Vi ricordiamo che il gioco ha come tema principale la connessione e da quello riportato sullo store ufficiale PlayStation sappiamo che il protagonista dovrà “affrontare un mondo completamente trasformato dal Death Stranding. Trasportare i frammenti disconnessi del nostro futuro e partire per un viaggio per ricostruire, passo dopo passo, il mondo andato in frantumi.”

Alcuni recenti rumor sul gioco affermano che Death Stranding non sarà un’esclusiva PlayStation 4, ma che presto potrà arrivare anche una versione per PC; nella nostra notizia trovate maggiori informazioni. Vi ricordiamo che per il nuovo gioco targato Kojima Production è prevista anche un’edizione speciale e dei bonus preorder.

