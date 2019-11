Death Stranding: Norman Reedus parla del metodo di lavoro di Kojima

Durante un intervista all'Hollywood Report Norman Reduus ha espresso il suoi pareri sul metodo lavorativo di Hideo Kojima per realizzare Death Stranding.

Death Stranding uscirà la prossima settimana su PlayStation 4, mentre la versione del titolo per PC arriverà l’anno prossimo in periodo estivo. All’interno della nuova opera ideata da Hideo Kojima, i giocatori vestiranno i panni di Sam “Porter” Bridges, interpretato da Norman Reedus, l’attore noto come Daryl Dixon nella serie televisiva The Walking Dead. Nel corso di una nuova intervista realizzata da Hollywood Reporter, l’attore americano ha raccontato come è stato, dal suo punto di vista, lavorare con Hideo Kojima.

“Abbiamo girato in un paio di posti diversi: in California in alcuni momenti, mentre il materiale per il riconoscimento facciale è stato fatto a New York, dipendeva molto da dove mi trovavo”, ha spiegato Reedus. “Alcune sessioni erano insieme a Mads Mikkelsen, altre con Lea Seydoux e altri attori presenti nel gioco. Ti mettono quei punti sul viso, che richiedono un sacco di tempo, e il doppio del tempo per toglierli, e indossi questo minuscolo abito molto rivelatore e imbarazzante. Hai una videocamera montata su un casco con un braccio che sporge sulla parte anteriore. Ogni volta che dovevo baciare o abbracciare qualcuno le nostre teste si scontravano”.

All’interno dell’intervista Norman Reedus ha continuato dicendo . “A volte c’erano gli altri attori. Molte volte invece eravamo solo io e Hideo. C’era questa bambola di plastica per terra e voleva che la cullassi e mi comportassi come se fosse morta, e in seguito mi chiedeva di agire come se fosse viva. Poi dovevo dare di matto perché c’erano impronte di mani ovunque. Poi dice di immaginare che ci siano migliaia di balene morte di fronte a te, e tu dici ‘cosa?!’. La sua mente è su un altro livello. È un genio tra i geni”.

Reedus ha poi concluso facendo intendere di aver amato di lavorare con Kojima, che non solo lo descrive come un genio, ma anche un grande collaboratore aperto ad ascoltare le opinioni degli attori con cui lavora“Dopo un po’ abbiamo superato la barriera linguistica. Molte volte un regista ha in mente come andrebbe girata una scena e avendola pensata molto nella sua testa se gli proponi qualcosa di nuovo è come se andasse in corto circuito. Non c’è spazio per l’interpretazione. Hideo è esattamente l’opposto. Quando dici che forse dovresti fare una cosa in un certo modo, lui la accetta. È una mente collaborativa. Vuole percepire quello che pensi. Se non dici niente penserà che probabilmente c’è qualcosa che non va in te. È molto divertente lavorare con lui. Se mai dovesse realizzare un film o qualcos’altro sarei lì in un baleno”.

Vi ricordiamo che la nostra recensione di Death Stranding uscirà il giorno 1 novembre alle ore 8:01. Mentre la data d’uscita per quanto riguadra la versione PlayStation 4 è fissata per il prossimo 8 novembre. Cosa pensate delle parole di Norman Reedus nei confronti del metodo di lavoro di Kojima? Diteci la vostra.